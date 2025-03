HCOB PMI Terziario: a febbraio torna la crescita, ma quanto durerà?

Le aziende intervistate segnalano un miglioramento della domanda e un maggiore interesse da parte dei clienti, ma è bene capire la natura di questo aumento. Tuttavia, non tutto il quadro è roseo: le vendite estere continuano a diminuire, a causa della debolezza del mercato europeo. Questo calo, seppur modesto, rappresenta una sfida per le aziende che puntano all'export. La crescita degli ordini ha generato pressione sulla capacità operativa, portando a un aumento del lavoro inevaso per la prima volta in 17 mesi. Per far fronte a questa situazione, le aziende del settore terziario hanno aumentato gli organici, con un tasso di crescita occupazionale superiore alla media di lungo termine, con assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato. Sul fronte dei costi, le aziende segnalano aumenti salariali, dei costi energetici e dei servizi di gestione, con un tasso di inflazione elevato.

Di conseguenza, le tariffe applicate ai clienti hanno subito un lieve rialzo. Le aspettative per l'anno a venire sono positive, con un rafforzamento della fiducia nel settore dei servizi. Le aziende sperano in un miglioramento delle condizioni della domanda e nell'acquisizione di nuovi clienti. Analizzando più nel dettaglio i dati, si possono evidenziare alcuni punti chiave:

- l'Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria si attesta a 53.0 a febbraio, in crescita rispetto al 50.4 di gennaio;

- i nuovi ordini sono in aumento per la prima volta in quattro mesi;

- le vendite estere continuano a diminuire, seppur in modo modesto;

- il lavoro inevaso è in crescita per la prima volta in 17 mesi;

- le aziende hanno aumentato gli organici per far fronte alla maggiore domanda. Le aziende del settore terziario si trovano di fronte a una sfida importante: sostenere la crescita in un contesto economico ancora incerto.

L'aumento dei costi e la debolezza del mercato europeo rappresentano ostacoli da superare per consolidare la ripresa. È fondamentale che le aziende continuino a investire in innovazione e a migliorare l'efficienza operativa per rimanere competitive e attrarre nuovi clienti. Allo stesso tempo, è importante monitorare attentamente l'andamento del mercato e adattare le strategie in base alle esigenze del momento. Non bisogna dimenticare l'importanza del capitale umano: investire nella formazione e nello sviluppo dei dipendenti è fondamentale per garantire un servizio di qualità e per fidelizzare i clienti. In sintesi, il settore dei servizi italiano mostra segnali di ripresa a febbraio, ma è necessario rimanere cauti e monitorare attentamente l'evoluzione del mercato. La capacità delle aziende di adattarsi ai cambiamenti e di investire in innovazione e capitale umano sarà determinante per il successo futuro.



Secondo Jonas Feldhusen, Junior Economist presso la Hamburg Commercial Bank, “Finalmente c’è qualche buona notizia per l’Italia. Per la prima volta in quattro mesi il PMI Composito HCOB è tornato in zona espansione, principalmente grazie alla prestazione del settore terziario, mentre il PMI manifatturiero ha mostrato alcuni lievi miglioramenti. A febbraio, l’attività del settore terziario italiano è aumentata significativamente. Le aziende monitorate hanno riportato maggiori vendite e l’acquisizione di nuovi clienti, e ciò si riflette anche nel volume degli ordini. Il flusso delle nuove commesse ha di nuovo registrato una crescita dopo due mesi di declino. Gli ordini esteri anche se restano in calo a causa della debole economia europea, hanno indicato una leggera tendenza al rialzo mostrata dallo stesso indice. La condizione relativamente migliorata degli ordini sta avendo effetti diretti sull’occupazione ed il lavoro inevaso.



A febbraio, le aziende del terziario italiano hanno aumentato gli organici, e questo è in parte dovuto all’accumulo di commesse in giacenza che richiede forza lavoro aggiuntiva. Sul fronte dei prezzi sta emergendo una sgradevole tendenza: la pressione dei costi affrontata dai fornitori di servizi sta accelerando. Per le aziende terziarie monitorate, le ragioni di questi aumenti sono le maggiori spese energetiche e salariali, nonché i maggiori costi gestionali. E, poiché questi aumenti vengono trasferiti ai clienti, l’Indice HCOB dei Prezzi di Vendita corrispondente ha registrato un valore notevolmente superiore alla media storica”.