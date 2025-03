HCOB PMI Composito Eurozona: a febbraio la crescita economica resta marginale

Le pressioni inflazionistiche dell'eurozona sono aumentate, con i costi in rialzo al tasso più elevato in quasi due anni. Le aziende hanno quindi adottato politiche sui prezzi più aggressive, alzando quelli di vendita al valore maggiore da aprile 2024.

Indice invariato ma solo grazie ai servizi

Con 50.2, l'Indice HCOB PMI della Produzione Composita dell'Eurozona destagionalizzato di febbraio è rimasto invariato. L'indice consiste in una media ponderata dell'Indice HCOB PMI della Produzione Manifatturiera e dell'Indice HCOB PMI dell'Attività Terziaria. Superando appena la soglia critica di non cambiamento di 50.0, l'indice principale ha mostrato una crescita dell'economia dell'eurozona, ma ad un tasso complessivo solo marginale e nettamente inferiore alla media di lungo termine (52.4). Il fattore positivo è che molte sono state le nazioni dell'eurozona che hanno contribuito all'espansione di febbraio.

Tra i Paesi il cui PMI Composito è disponibile, quattro hanno indicato valori in crescita. La Spagna ha guidato la classifica, con un'espansione forte e accelerata dell'attività economica. Anche l'Irlanda ha indicato un incremento più rapido mentre la produzione italiana ha registrato una crescita per la prima volta in quattro mesi. Al contrario, la Germania, nonostante sia la maggiore economia dell'eurozona, arranca, registrando però il secondo mese consecutivo di espansione. La Francia, infine, è un pesante fardello con un'attività economica in calo per il sesto mese consecutivo e al tasso più elevato in più di un anno.



Dall'analisi degli ultimi dati, la crescita della produzione dell'eurozona si è ottenuta senza una concomitante espansione dei nuovi ordini, con la domanda di beni e servizi in calo nel mese di febbraio.

Il declino è stato peraltro più rapido di gennaio. A metà del primo trimestre, sia il settore manifatturiero che terziario hanno riportato minori flussi di nuovi ordini. Il mercato estero non è riuscito a dare impulso, poiché il flusso delle commesse estere (incluse quelle intra-eurozona) ha continuato a ridursi. Nell'ultima indagine si è continuata a registrare una riduzione del lavoro inevaso nelle aziende dell'eurozona, che ha esteso l'attuale sequenza al ribasso a poco meno di due anni. Il tasso di declino è stato tuttavia più debole della media del periodo. L'accumulo di ordini in giacenza si è ridotto sia nelle aziende manifatturiere che terziarie a tassi similmente modesti. A febbraio, la capacità operativa ha di nuovo subito tagli, segnando il settimo mese consecutivo di contrazione. Il tasso di riduzione degli organici è stato però complessivamente lieve, ma il più rapido da dicembre 2020 (eguagliando il valore registrato a ottobre e dicembre 2024).



Tale tendenza occupazionale al ribasso è stata esclusiva del manifatturiero poiché le aziende terziarie hanno continuato a potenziare la forza lavoro.



Gli ultimi dati dell'indagine hanno mostrato aziende complessivamente ottimiste sulle previsioni economiche future nell'eurozona, anche se le aspettative di crescita si sono mostrate lievemente più deboli di gennaio e inferiori alla media di lungo termine. La fiducia è risultata debole persino rispetto all'andamento del 2024. Parlando di prezzi, a metà del primo trimestre, i costi affrontati dalle aziende dell'eurozona sono nettamente aumentati, segnando un tasso di inflazione in rialzo da gennaio e che ha toccato il valore più elevato da aprile 2023. I prezzi di vendita hanno indicato un aumento, con le aziende monitorate dall'indagine che hanno persino mostrato una politica sui prezzi leggermente più aggressiva segnalando il maggior incremento in dieci mesi.



Come si evince dai dati, a guidare l'inflazione dell'eurozona è stato il settore dei servizi.

Uno scenario fragile

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, "In questi ultimi due mesi, l'economia dell'eurozona è cresciuta a malapena, visto che la lieve espansione del settore terziario è stata quasi totalmente azzerata dalla recessione del manifatturiero. La buona notizia è che il calo del manifatturiero si sta indebolendo, il che potrebbe preparare la strada ad una ripresa dell'intera economia. In vista della prossima riunione BCE, tutti gli occhi sono puntati sull'aumento dei costi dovuti agli incrementi salariali che centrano l'attenzione della banca centrale sull'inflazione dei servizi. Se non si hanno segnali di abbattimento dell'inflazione dei costi, è plausibile che durante la prossima riunione qualcuno della BCE voglia proporre di sospendere il taglio dei tassi.



L'ottimismo del settore terziario sull'attività futura sta diminuendo rispetto alla media di lungo termine, visto che la situazione attuale è fortemente segnata dall'incertezza politica in Francia e Germania ma anche dall'ondata di notizie internazionali che non incoraggiano la spesa dei consumatori. Allo stesso tempo, il lavoro inevaso si riduce ulteriormente, il che si adatta a questo scenario. Eppure, il terziario mantiene ancora un certo potere sui prezzi visto che quelli di vendita sono aumentati rispetto a gennaio. Nel complesso, lo scenario non è desolante, ma fragile. Tra Germania e Francia c'è una grande differenza di prestazioni del terziario. In Germania il settore dei servizi sta crescendo a tasso moderato mentre in Francia l'attività si sta riducendo rapidamente e molto più velocemente del mese precedente. Questo potrebbe essere il risultato di una crisi politica francese non risolta, mentre le elezioni tedesche potrebbero aumentare la speranza di un governo stabile e presto alle redini".



Classifica nazionale dell'Indice PMI della Produzione Composita di febbraio 2025

- Spagna: 55.1 (massimo in 2 mesi);



- Irlanda: 53.4 (massimo in 3 mesi);



- Italia: 51.9 (massimo in 9 mesi);



- Germania: 50.4 (flash 51.0 e minimo in 2 mesi);



- Francia: 45.1 (flash 44.5 e minimo in 13 mesi).