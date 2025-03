GoBeyond Award: premiate le eccellenze dell'IT italiano

La soluzione risponde alle sfide di sovranità digitale, sicurezza e ottimizzazione dei costi. Cubbit riduce i costi fino all'80% rispetto alle soluzioni tradizionali.

- Miglior Progetto AI: Vincitore: Bata & AW-LAB. Premiato per l'impegno verso l'inclusione digitale e l'awareness, concetti centrali discussi durante la giornata.

L'iniziativa ha sensibilizzato il pubblico su temi cruciali come l'etica tecnologica e l'uso responsabile delle tecnologie, contribuendo all'educazione digitale per una società più resiliente.

- Start Up dell’Anno: Vincitore: Salute360. Premiata per aver rivoluzionato la gestione dell'esperienza del paziente e degli strumenti digitali per i professionisti sanitari.

La piattaforma semplifica l'accesso alle informazioni verificate e ai servizi sanitari, integrando in un unico sistema sicuro tutte le risorse necessarie per pazienti e professionisti.

IKN Italy, forte della sua esperienza nella formazione del middle management, ha premiato anche i professionisti che si sono distinti per leadership e innovazione:

- Best Chief Information Officer: Vincitrice: Francesca De Giorgi, CIO della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Premiata per il suo contributo nell'innovazione digitale del settore sanitario.

Ha guidato la trasformazione tecnologica dell'istituto, integrando soluzioni avanzate per la gestione dei dati clinici, la sicurezza informatica e l'adozione di tecnologie come l'AI, migliorando l'efficienza operativa e la qualità dell'assistenza.

- Best Privacy Advisor: Vincitrice: Mariam Gochiashvili, Privacy Advisor Trainline. Premiata per aver condiviso le sue conoscenze sul tema del Digital Identity Wallet.

Ha fornito un confronto interessante su come diversi stati dell'Unione Europea e l'Inghilterra stanno approcciando l'adozione dei portafogli digitali.

- Best CISO: Vincitore: Alessandro Vitullo, Senior Cyber Underwriter Munich RE. Premiato per aver condiviso la sua esperienza nella gestione dell'incidente Crowdstrike.

Ha fornito suggerimenti preziosi per individuare in anticipo le minacce e intervenire tempestivamente, evitando danni al business aziendale. I GoBeyond Award celebrano l'innovazione e l'eccellenza nel settore IT italiano, sottolineando l'importanza della digitalizzazione, della sicurezza informatica e dell'adozione responsabile delle nuove tecnologie.