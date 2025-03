Confcommercio: vendite al dettaglio in calo, consumi ancora deboli

Solo alcuni segmenti della grande distribuzione mostrano segnali di crescita nelle vendite, se si esclude l'influenza dei prezzi.

Una situazione, questa, che evidenzia una contraddizione tra i diversi indicatori economici, rendendo incerta la direzione futura dell'economia. Famiglie e imprese sembrano navigare a vista, con una percezione nebulosa del futuro a breve e medio termine. Come sottolinea Confcommercio, la crescita economica non può prescindere dai consumi interni, soprattutto in un contesto di incertezza negli scambi internazionali.

È fondamentale che l'aumento dell'occupazione e dei redditi si traduca in un incremento della domanda. Un possibile stimolo potrebbe arrivare da una revisione delle politiche fiscali, con un'attenzione particolare alla riduzione delle aliquote per il ceto produttivo.

Questa prospettiva, purtroppo, sembra essere stata marginalizzata nel dibattito pubblico, nonostante i dati ufficiali indichino un aumento della pressione fiscale nel 2024.

L'Ufficio Studi di Confcommercio ha commentato così i dati ISTAT sulle vendite al dettaglio di gennaio, sottolineando la necessità di un intervento per rilanciare i consumi e sostenere la crescita economica del paese.