Commercio al dettaglio: calo congiunturale a gennaio 2025, ma cresce la grande distribuzione secondo l'Istat

Il calo ha interessato sia le vendite di beni alimentari (-0,3% in valore e -0,5% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (-0,5% in valore e -0,7% in volume). Nel trimestre novembre 2024-gennaio 2025, le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,1% in valore e dello 0,5% in volume.

Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+0,4%) e diminuiscono in volume (-0,6%), mentre quelle dei beni non alimentari registrano una flessione sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,2% e -0,3%). Su base tendenziale, a gennaio 2025, le vendite al dettaglio aumentano dello 0,9% in valore e calano dello 0,2% in volume.

Le vendite dei beni alimentari sono in crescita del 2,1% in valore e sono stazionarie in volume, mentre quelle dei beni non alimentari diminuiscono in volume (-0,3%). Analizzando i beni non alimentari, si notano andamenti diversi tra i vari gruppi di prodotti: - L’aumento maggiore riguarda Abbigliamento e pellicceria (+1,9%) e Prodotti farmaceutici (+1,8%);

- Il calo più consistente è stato registrato in Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni e telefonia (-3,5%) e Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-3,3%).

Confrontando gennaio 2025 con gennaio 2024, emerge che il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per la grande distribuzione (+2,1%).

Stabile il dato per le vendite delle imprese operanti su piccole superfici, mentre si registra un calo per le vendite al di fuori dei negozi (-1,0%) e per il commercio elettronico (-3,3%). Il quadro che emerge dai dati di gennaio 2025 mostra un settore del commercio al dettaglio in difficoltà, con una contrazione generalizzata delle vendite rispetto al mese precedente.

Tuttavia, la crescita della grande distribuzione rappresenta un segnale positivo, indicando una possibile polarizzazione del mercato.