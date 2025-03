Borse europee in rialzo grazie al piano tedesco da 500 miliardi





Le Borse europee hanno chiuso la giornata in forte crescita, sostenute da un annuncio che ha scosso i mercati: il piano di investimenti da 500 miliardi di euro del futuro cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Questo intervento massiccio sembra aver rinvigorito la fiducia degli investitori, portando a un'ondata di acquisti diffusa in tutto il continente. Francoforte ha guidato la carica, con il Dax che ha registrato un notevole aumento del 3,38%, raggiungendo quota 23.081 punti. Anche Parigi ha mostrato un solido incremento, con il Cac 40 in crescita dell'1,56% a 8.