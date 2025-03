Australia: settore dei servizi in espansione, ma a ritmo più lento





L'economia australiana continua a crescere, ma il settore dei servizi sta mostrando segni di rallentamento. Secondo l'ultimo S&P Global Australia Services PMI, l'attività economica è aumentata per il tredicesimo mese consecutivo, sebbene a un ritmo più contenuto rispetto a gennaio. L'indice, sceso a 50.8 da 51.2, segnala una crescita ancora positiva, ma meno vigorosa. Questo dato riflette una dinamica complessa, con nuovi affari in aumento ma vendite all'estero in calo.