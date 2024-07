Crescita incerta: la BCE si espone - Berlinzani (ActivTrades)

Il tasso di disoccupazione è atteso al 4% così come i guadagni settimanali sono attesi in ripresa dello 0.3% mese su mese e del 3.9% su base annua. Ci aspettiamo comunque, a meno di un dato eclatante, un possibile ribasso del biglietto verde.

GERMANIA, SCENDONO GLI ORDINI ALL’INDUSTRIA

Gli ordini all’industria, in Germania, sono diminuiti dell'1,6% su base mensile a maggio 2024, mancando le stime di mercato di una crescita dello 0,5% e seguendo un calo rivisto dello 0,6% ad aprile. È stato il quinto mese consecutivo di calo e il ritmo più ripido da gennaio, trascinato principalmente verso il basso da ordini inferiori per aeromobili, navi, treni e l'industria automobilistica. Al contrario, gli ordini sono cresciuti per computer, prodotti elettronici e ottici.

I nuovi ordini sono diminuiti per i beni strumentali ma sono aumentati sia per i beni intermedi che per i beni di consumo. Gli ordini esteri sono crollati dell'8,2% poiché la domanda estera è parsa in calo. D'altro canto, gli ordini nazionali sono aumentati dello 0,5%.

SVIZZERA, SCENDE L’INFLAZIONE

Il tasso di inflazione annuale in Svizzera è sceso all'1,3% a giugno 2024, rispetto alle previsioni di mercato dell'1,4%. I prezzi sono scesi per il settore alimentare e hanno continuato a diminuire per abbigliamento, calzature e beni e servizi per la casa. Inoltre, i prezzi si sono leggermente ridimensionati per ristoranti, hotel e altri beni e servizi. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) si è fermato a giugno, dopo un aumento dello 0,3% a maggio.