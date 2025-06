Vendite al dettaglio: ad aprile +3,7% a valore su anno e +0,7% su mese

Il motore di questo incremento tendenziale è stato il settore dei beni alimentari, che ha registrato un balzo notevole: +8,6% in valore e +5,4% in volume. Una spinta forte, influenzata in modo significativo dal calendario: la Pasqua, con i suoi acquisti tipici, è caduta ad aprile quest'anno, a differenza del 2024 quando si è celebrata a fine marzo. Questo spostamento ha concentrato gli acquisti legati alla festività nel mese oggetto dell'analisi.

Per contro, le vendite di beni non alimentari mostrano un andamento negativo. Il valore è diminuito dello 0,4%, mentre il volume ha segnato un calo dello 0,8%. Questo segmento di mercato fatica a riprendersi pienamente.

Analizzando la situazione su base mensile, ossia confrontando aprile 2025 con marzo 2025, si nota una variazione congiunturale positiva. Il valore totale delle vendite è cresciuto dello 0,7% e il volume dello 0,5%.

Entrambi i settori merceologici hanno contribuito: i beni alimentari sono aumentati dell'1,3% in valore e dello 0,9% in volume, mentre i non alimentari hanno visto un incremento più modesto, rispettivamente +0,2% in valore e +0,3% in volume.

Considerando il trimestre febbraio-aprile 2025 rispetto al trimestre precedente, il panorama è meno brillante per i volumi. Le vendite al dettaglio complessive sono aumentate dello 0,1% in valore, ma sono calate dello 0,4% in volume. Il settore alimentare segna un +0,4% in valore e un -0,2% in volume, mentre i beni non alimentari mostrano una flessione sia in valore che in volume (-0,2% e -0,5% rispettivamente). Questo indica che, nonostante una tenuta o una lieve crescita in termini monetari, la quantità di beni acquistati stenta a decollare.

Esaminando i canali di vendita rispetto ad aprile 2024, la grande distribuzione continua a fare da traino, con un robusto +6,8% in valore.

Le imprese su piccole superfici registrano un aumento più contenuto, +0,9%. I canali al di fuori dei negozi e il commercio elettronico segnano invece una flessione, rispettivamente -0,1% e -0,7%.

Nel dettaglio dei beni non alimentari, la tendenza prevalente è negativa. Alcune eccezioni positive si riscontrano nei settori:

- Prodotti di profumeria, cura della persona (+3,4%);

- Foto ottica e pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali (+3,2%). Le diminuzioni più significative si osservano in particolare per:

- Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-3,9%);

- Giochi, giocattoli, sport e campeggio (-3,5%). Il quadro che emerge dai dati ISTAT è quello di consumi ancora cauti, dove l'effetto Pasqua ha fornito una spinta temporanea al settore alimentare, mascherando le difficoltà persistenti, soprattutto per i beni non essenziali e per i canali di vendita diversi dalla grande distribuzione.