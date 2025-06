La fiducia torna sui mercati dopo colloqui USA-Cina e la mossa della BCE

Qui, però, lo scenario è più sfaccettato: da un lato si guarda al taglio dei tassi operato dalla BCE (Banca Centrale Europea), una mossa ampiamente prevista, ma dall'altro preoccupano i dati macroeconomici degli Stati Uniti che mostrano segnali di rallentamento, riaccendendo le paure per l'economia americana. A Milano, la Piazza Affari ha messo a segno un rialzo dello 0,74%, portando l'indice a quota 40.379 punti base. A dare slancio sono stati soprattutto i titoli del settore bancario. Anche altrove in Europa il verde ha prevalso: Francoforte è salita dello 0,28%, posizionandosi in zona massimi storici, Madrid ha guadagnato lo 0,69%, mentre Amsterdam è avanzata dello 0,1%. Un quadro quasi statico, invece, per Parigi (+0,08%) e Londra (-0,08%).

Inizialmente incerta, Wall Street ha mostrato un rafforzamento nel corso della giornata. Questa dinamica riflette la prospettiva che Trump e il leader cinese Xi Jinping possano aver trovato punti d'incontro, preparando il terreno per nuovi negoziati tra i funzionari commerciali delle due potenze. Lo stesso Trump ha descritto su Truth Social la telefonata come "molto positiva", durata circa 90 minuti e focalizzata "quasi interamente" sul tema del commercio.

Contemporaneamente, a pesare sull'umore degli investitori a New York ci sono i crescenti timori legati alla salute dell'economia statunitense. Queste inquietudini sono state alimentate dai recenti dati sull'occupazione nel settore privato e, in particolare, dalle richieste di sussidi di disoccupazione, che sono salite a 247.000, un valore superiore alle stime di 236.000.

Questi numeri suggeriscono una potenziale debolezza nel mercato del lavoro, un segnale che non incoraggia la propensione al rischio. Sul mercato dei cambi, l'Euro si è dimostrato piuttosto dinamico, guadagnando anche oggi lo 0,5% nei confronti del Dollaro, portando il cambio a 1,147. A sostenere la moneta unica ha contribuito anche la presidente della BCE, Christine Lagarde, le cui parole suggeriscono che la fine del ciclo di allentamento monetario si stia avvicinando. La numero uno di Francoforte ha affermato che la banca centrale è al momento "in buone condizioni" per affrontare le incertezze legate agli scenari futuri sia per la crescita sia per l'inflazione.

La forza dell'Euro, unita alla questione dei dazi, è tra i fattori che hanno spinto la BCE a rivedere al ribasso le proprie stime su inflazione e crescita per l'area dell'euro.



Le previsioni sull'aumento dei prezzi sono state tagliate dello 0,3%, portandole al 2% per il 2025, all'1,6% nel 2026 e nuovamente al 2% per il 2027. Per quanto riguarda la crescita, le stime rimangono invariate per l'anno in corso, confermando un +0,9%, e per il 2027 (+1,3%). Per il 2026, invece, le previsioni sono state ridotte all'1,1% rispetto all'1,2% stimato a marzo. Un eventuale mancato accordo sui dazi peggiorerebbe ulteriormente questo scenario, mentre un'intesa commerciale fornirebbe una spinta aggiuntiva all'economia. Nonostante il taglio odierno, c'è chi ritiene che non sarà l'ultimo. Simon Dangoor di Goldman Sachs Asset Management, per esempio, si aspetta "altri due tagli dei tassi, che potrebbero portare il tasso sui depositi all’1,5% entro fine anno", considerando che "l’incertezza legata al commercio continua a rappresentare un rischio per la crescita economica dell’area euro e la disinflazione underlying sembra destinata a persistere".



Le vere protagoniste a Piazza Affari sono state le azioni del settore bancario e della difesa. In forte evidenza Mps, che ha guadagnato il 3,18%, in un momento in cui si moltiplicano le speculazioni sul risiko bancario italiano. L'amministratore delegato di Siena, Luigi Lovaglio, ha chiarito che l'offerta di Mediobanca (+1,97%) su Banca Generali (+1,45%) e quella di Montepaschi su Piazzetta Cuccia "non sono operazioni alternative". Nel frattempo, sembra che Francesco Gaetano Caltagirone voglia avere un ruolo significativo in questa partita. Secondo indiscrezioni, il finanziere avrebbe incrementato la propria quota in Mediobanca al 10%, in vista dell'assemblea del 16 giugno che dovrà decidere sull'offerta per Banca Generali, un'operazione che, a suo dire, non avrebbe un valore strategico industriale.



Tra gli altri istituti di credito in rialzo si segnalano:

- Popolare di Sondrio +2,97%;

- Bper +2,3%;

- Banco Bpm +2,07%;

- Unicredit +2,23%;

- Intesa Sanpaolo +1,63%.

I titoli del settore della difesa quotati a Piazza Affari hanno festeggiato la prospettiva, sostenuta dal capo del Pentagono Pete Hegseth, che tutti i paesi membri della NATO possano in futuro adeguare la loro spesa militare al 5% del PIL. Hegseth si trovava a Bruxelles per incontrare gli omologhi dell'Alleanza e preparare il vertice dell'Aia. Così, Leonardo, che ieri aveva subito prese di beneficio, è tornata tra le migliori performance del listino con un +2,18%. Fuori dal paniere principale, ha brindato anche Fincantieri, salita del 5,35%.



Bene anche Bizzi (+2,83%), Generali (+1,6%), e Stm si conferma in denaro con un +1,12%, proseguendo la corsa innescata il giorno precedente dall'ipotesi di un possibile riassetto societario a causa delle tensioni tra Italia e Francia. Tra le blue chip più penalizzate, invece, c'è Campari, che ha ceduto il 4,67% dopo la seduta positiva della vigilia. Arretrano anche Moncler (-2,98%) e Cucinelli (-2,68%). Le utility si confermano deboli: Snam ha lasciato sul terreno l'1,18%, influenzata negativamente dal taglio del rating a 'equal weight' da 'overweight' deciso da Barclays.