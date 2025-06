La BEUC porta Shein davanti alla Commissione Europea: nel mirino gli schemi oscuri

Si osservano anche timer con conto alla rovescia che creano pressione psicologica per completare un acquisto rapidamente. La funzionalità di scorrimento infinito sull'app è un altro esempio citato in un rapporto pubblicato sempre giovedì.

L'organizzazione BEUC ha evidenziato inoltre la frequenza delle notifiche push inviate dalla piattaforma. Un telefono usato come esempio ne ha ricevute ben dodici in una singola giornata. Queste strategie mirano a creare un ambiente digitale che favorisca l'acquisto impulsivo e continuo.

Questo tipo di pratiche è pensato appositamente per stimolare il consumo di massa. Per un modello di business basato sulla moda veloce è fondamentale generare volumi elevati di vendite. Secondo la BEUC, per risolvere il problema, Shein dovrebbe eliminare questi schemi oscuri. Ci si chiede se l'azienda avrà un incentivo sufficiente a farlo, data l'influenza che queste tattiche possono avere sul volume delle transazioni.

Da parte sua, Shein ha rilasciato una dichiarazione. Hanno affermato di lavorare in modo costruttivo con le autorità nazionali per la protezione dei consumatori e con la Commissione Europea. L'obiettivo dichiarato è dimostrare il loro impegno a rispettare le leggi e i regolamenti dell'UE. Hanno anche aggiunto che la BEUC non avrebbe accettato una loro richiesta di incontro.

Shein e il rivale Temu, un'altra piattaforma di sconti online, hanno guadagnato enorme popolarità in Europa. Questo successo è in parte dovuto a meccanismi integrati nelle app che incoraggiano gli acquirenti a partecipare a giochi per vincere sconti o prodotti gratuiti. La BEUC in precedenza aveva già presentato un reclamo anche contro Temu.

L'utilizzo della gamification

- da parte di Shein, che attira gli acquirenti a usare l'app regolarmente, è stato un fattore chiave della sua crescita.

Nel gioco "Puppy Keep" sull'applicazione, gli utenti si prendono cura di un cane virtuale e raccolgono punti per ottenere articoli gratuiti. Si possono guadagnare più punti scorrendo l'app o effettuando ordini. È però necessario accedere al gioco ogni giorno, altrimenti si rischia di perdere le ricompense accumulate nel tempo. Questo crea un senso di dipendenza e spinge all'uso quotidiano.

La BEUC ha segnalato che gli schemi oscuri

- sono diffusi nel settore della moda veloce e non solo. Ha quindi invitato la rete per la protezione dei consumatori a estendere l'indagine anche ad altri rivenditori. Venticinque organizzazioni membri della BEUC in ventuno Paesi, tra cui Francia, Germania e Spagna, si sono unite nel reclamo presentato alla Commissione e alla rete europea di protezione dei consumatori.



Già a fine maggio la Commissione Europea aveva notificato a Shein alcune pratiche che violano il diritto dei consumatori dell'UE. Era stato anche un avvertimento: l'azienda rischia sanzioni se non risolverà le criticità evidenziate. Shein è anche sotto esame da parte dei regolatori tecnologici dell'UE per verificare come rispetta le norme sui contenuti online previste dalle normative europee.