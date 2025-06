La BCE taglia i tassi: l'Eurozona reagisce al nuovo costo del denaro

L'inflazione a maggio è scesa all'1,9%, il livello più basso da giugno 2021. Resta alta l'attenzione sulle tensioni commerciali globali e sui dazi, fattori che possono influenzare la stabilità economica.

Gli esperti della BCE hanno rilasciato le loro nuove proiezioni, indicando un ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine. Si prevede che l'inflazione complessiva sarà in media del 2% nel 2025, scenderà all'1,6% nel 2026, per poi risalire al 2% nel 2027. Queste stime per il 2025 e 2026 sono state riviste al ribasso di 0,3 punti percentuali rispetto a marzo, un cambiamento dovuto principalmente a previsioni di prezzi energetici più bassi e a un euro più forte.

L'inflazione esclusa la componente energetica e alimentare dovrebbe attestarsi in media al 2,4% nel 2025, e all'1,9% nel 2026 e 2027, rimanendo sostanzialmente invariata rispetto alle stime precedenti.

La politica monetaria continua a focalizzarsi sul raggiungimento della stabilità dei prezzi.

Passando alla crescita economica, le previsioni degli esperti indicano che il PIL reale nell'area dell'euro crescerà in media dello 0,9% nel 2025, dell'1,1% nel 2026 e dell'1,3% nel 2027. La proiezione di crescita per il 2025, benché invariata, riflette un inizio d'anno più robusto del previsto, compensato da prospettive più deboli per i mesi successivi. L'incertezza legata alle politiche commerciali potrebbe pesare sugli investimenti aziendali e sulle esportazioni, specie nel breve termine. Ciononostante, l'incremento degli investimenti pubblici, soprattutto in difesa e infrastrutture, è destinato a sostenere la crescita nel medio periodo.

Un mercato del lavoro solido e l'aumento dei redditi reali permetteranno alle famiglie di spendere di più. Questo, insieme a condizioni di finanziamento più favorevoli grazie al taglio dei tassi, dovrebbe rafforzare la capacità dell'economia di resistere a shock esterni.

Gli effetti di questa decisione si riverberano direttamente sulla vita quotidiana: dai mutui ai prestiti personali, fino agli investimenti in BTP e azioni.

La riduzione dei tassi BCE ha conseguenze concrete per i cittadini e le imprese. Per chi ha un mutuo a tasso variabile, ad esempio, le rate potrebbero diminuire. Per gli investitori, la convenienza relativa di asset come i BTP rispetto ad altri strumenti può cambiare. Il costo del credito per le imprese si abbassa, potenziando la spesa per investimenti. Questa manovra di politica monetaria mira a stimolare l'attività economica e sostenere la ripresa, mantenendo al contempo l'inflazione sotto controllo nel lungo periodo.