La BCE in primo piano: mercati globali cauti tra dazi USA e dati deboli

Tutti attendono ora i dati più significativi sull'occupazione, previsti per la fine della settimana. Il danno all'economia americana, causato dalle azioni tariffarie del precedente Presidente, inizia a farsi sentire in modo più evidente, con accordi bilaterali che stentano a concretizzarsi. Mentre il Canada si preparava a possibili contromisure contro l'imposizione di nuovi dazi USA sui metalli, l'Unione Europea ha segnalato progressi nei negoziati commerciali con Washington. In questo scenario, gli osservatori del mercato ritengono quasi certo un taglio dei tassi di interesse da parte della BCE. L'attenzione principale sarà quindi rivolta alle indicazioni che la Presidente Christine Lagarde fornirà sulle decisioni future. Si valuta che l'incertezza sulla futura linea della BCE sia un elemento cruciale.

La debolezza delle prospettive legate alla politica commerciale statunitense e alla crescita globale complica il quadro. Se la BCE non dovesse fornire indicazioni sufficientemente accomodanti, ciò potrebbe destabilizzare i mercati azionari e dare ulteriore slancio al rialzo dell'euro. Il raddoppio dei dazi USA sulle importazioni di acciaio e alluminio è entrato in vigore mercoledì. Ha colpito in particolare Canada e Messico. Nello stesso giorno, l'amministrazione statunitense ha sollecitato le "migliori offerte" dai partner commerciali. Lo scopo era evitare l'entrata in vigore di altre imposte sulle importazioni a luglio. Il Giappone ha inviato un importante negoziatore commerciale a Washington per un altro round di colloqui. Anche il nuovo Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, è atteso nella capitale statunitense.

Nel panorama asiatico, l'indice MSCI Asia-Pacific, escluso il Giappone, è salito dello 0,4%. Il Nikkei giapponese, invece, ha ceduto lo 0,5%. L'indice KOSPI della Corea del Sud ha mostrato una robusta crescita dello 0,9%, raggiungendo un massimo da undici mesi. Questo slancio è alimentato dall'ottimismo post-elettorale legato al nuovo presidente Lee Jae-myung. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha aggiunto lo 0,5%, trainato dai titoli tecnologici. Si percepisce una certa indulgenza nei mercati azionari. Questa deriva dall'aspettativa che si continuino a trovare soluzioni e siglare accordi commerciali. Comunque, i dettagli definitivi delle politiche commerciali devono ancora essere stabiliti con certezza. L'impatto su crescita e inflazione rimane relativamente incerto.



L'indice del dollaro, che misura la valuta americana contro un paniere di altre valute, è salito dello 0,1% raggiungendo 98,879. Ha così ridotto il calo dello 0,5% registrato il giorno precedente. Il dollaro è salito dello 0,2% contro lo yen giapponese, arrivando a quota 143. L'euro è rimasto sostanzialmente stabile a 1,1411 dollari, dopo un guadagno dello 0,4% nella sessione di trading precedente. Anche le materie prime hanno reagito. L'oro ha ridotto i guadagni del giorno precedente, mentre il petrolio è scivolato. Ciò è accaduto dopo un aumento delle scorte negli Stati Uniti e il taglio dei prezzi di luglio per gli acquirenti asiatici deciso dall'Arabia Saudita. Ecco alcuni dati specifici:

- L'oro spot è sceso dello 0,2%, attestandosi a 3.367,30 dollari l'oncia. - Il petrolio greggio statunitense ha ceduto lo 0,5%, a 62,58 dollari al barile.



I futures sugli indici azionari paneuropei, come l'Euro Stoxx 50, e i futures sugli indici statunitensi, come gli S&P 500 e-minis, hanno mostrato variazioni minime. Il mercato attende i prossimi sviluppi macroeconomici e politici.