Comau e Reinova: accordo strategico per l'innovazione dei test nell'automotive

L'iniziativa mette insieme le competenze distintive delle due aziende. La visione è quella di combinare l'approccio di Reinova, definito Connective Engineering, con la consolidata esperienza di Comau nell'automazione e nell'integrazione di sistemi complessi. Questo matrimonio tecnologico punta ad accelerare lo sviluppo e l'adozione di soluzioni innovative.

L'attenzione sarà focalizzata su diverse aree chiave. Queste includono i sistemi di fine linea, essenziali per verificare la conformità dei prodotti prima che lascino la fabbrica. Si lavorerà sulla connettività dei dati, cruciale per l'analisi e l'ottimizzazione dei processi. Un altro pilastro sarà la validazione di componenti avanzati per il powertrain elettrificato, elemento fondamentale per la performance e l'affidabilità dei veicoli di nuova generazione. L'intento è ridefinire gli standard tecnologici che guideranno la mobilità del futuro, rendendola più efficiente e sostenibile.

Giuseppe Corcione, amministratore delegato di Reinova, ha espresso soddisfazione per la nuova alleanza. Ha dichiarato di essere orgoglioso nel vedere la metodologia Connective Engineering al centro di questa partnership strategica con Comau. In un periodo storico in cui la validazione dei componenti elettrificati e i sistemi di collaudo intelligenti rappresentano un aspetto cruciale, unire le forze con un leader nell'automazione e nell'integrazione consente di spingersi oltre, con maggiore rapidità ed efficacia. Ha aggiunto: Insieme, non stiamo semplicemente ottimizzando i processi di End-of-Line o la connettività dei dati: stiamo ridefinendo il modo in cui l'industria automotive affronterà i temi della qualità, dell'efficienza e della sostenibilità per la mobilità di prossima generazione.

La collaborazione si presenta quindi come un passo avanti significativo per l'intero settore, promettendo sviluppi importanti nei sistemi di testing e validazione.