HCOB PMI Terziario Italia: a maggio forte crescita

Per quanto riguarda i prezzi, i tassi d’inflazione sia dei costi che delle tariffe applicate ai clienti sono diminuiti, pur rimanendo comunque elevati rispetto alla corrispettiva media di lungo termine.

Indice PMI ancora positivo

L’indice principale di questa indagine, ovvero l'Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria in Italia, ha registrato 54.2 a maggio, in lieve discesa da 54.3 di aprile. Salgono a cinque i mesi consecutivi in cui i livelli di produzione indicano una crescita. Anche se di nuovo in lieve calo e ai minimi in tre mesi, il tasso di espansione è rimasto comunque complessivamente forte. Le aziende che partecipano all’indagine hanno collegato l’aumento dell’attività all’acquisizione di nuovi clienti e alla maggiore domanda di servizi italiani. Visto quanto sopra, le aziende terziarie italiane hanno indicato ulteriori aumenti dei nuovi ordini a maggio, così come sta succedendo dall’inizio dell’anno, riferendosi ai miglioramenti della domanda e a nuovi clienti. Il tasso di crescita è stato tuttavia il meno forte in tre mesi.

Gli ultimi dati hanno nel frattempo evidenziato un’espansione delle vendite all’estero, con un tasso d’incremento complessivamente forte nonché il maggiore in un anno.