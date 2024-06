HCOB PMI Composito Italia: il settore privato cresce a tassi più deboli

I servizi hanno continuato a supportare l’espansione della produzione, mentre si è aggravata la crisi della produzione manifatturiera.

I nuovi ordini ricevuti a maggio sono cresciuti appena e al tasso più debole del 2024. L’aumento nel terziario è rallentato, mentre il volume di nuovi ordini ricevuti dal manifatturiero è peggiorato rapidamente al tasso più veloce in cinque mesi.

Di conseguenza ed in ambedue i settori, le commesse inevase hanno indicato il più forte tasso di contrazione in dieci mesi.

Mentre le aziende terziarie hanno assunto personale aggiuntivo a tasso accelerato, i manifatturieri hanno tagliato posti lavoro per la prima volta da gennaio.

L’inflazione più lenta, ma ancora molto elevata, dei prezzi di acquisto ha provocato nel terziario un alleggerimento generale delle pressioni in tutta l’economia italiana rispetto al recente picco di aprile.

Nel frattempo, le aziende manifatturiere hanno riportato a maggio un balzo dei costi.

Allo stesso tempo i prezzi di vendita sono saliti a tassi più lenti poiché i produttori di beni hanno offerto sconti per incoraggiare le vendite e i fornitori di servizi sono stati più cauti nell’innalzare le tariffe.