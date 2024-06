HCOB PMI Composito Eurozona: a maggio continua la crescita dell’economia

Dai dati raccolti nell’indagine HCOB PMI, non sembra che la recente ripresa delle vendite abbia fatto pressione sulla capacità operativa delle aziende, visto che il volume di lavoro inevaso è diminuito per il quattordicesimo mese consecutivo. Il tasso di contrazione è stato tuttavia lieve poiché il livello delle commesse non ancora completate nel terziario si è stabilizzato.

Nel frattempo, nel corso di questo secondo trimestre, gli indicatori dei prezzi hanno mostrato un rallentamento delle pressioni inflazionistiche in tutta l’eurozona. L’incremento dei prezzi d’acquisto è tuttavia rimasto forte e ben al di sopra della media pre-pandemica. Simili sono stati i dati dei prezzi di vendita con un tasso d’inflazione rallentato ai minimi in sei mesi, ma rimasto considerevolmente più alto di quelli mediamente osservati prima del 2020. Le aziende manifatturiere hanno continuato a registrare riduzioni di ambedue gli indici dei prezzi dell’indagine, mentre quelle terziarie hanno riportato incrementi storicamente alti.

La BCE taglierà i tassi

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, “Lo spettro della recessione sembra essere scomparso grazie al settore dei servizi la cui recente risalita si è ampliata. In Germania si può adesso parlare di un andamento al rialzo, mentre l’attività in Italia è rimasta solida e la già forte situazione della Spagna ha riportato nuovi miglioramenti. Solo la Francia ha indicato un calo ed è lievemente scivolata in territorio negativo. In generale, sarà probabilmente il terziario probabilmente a far sì che l’eurozona torni a mostrare una crescita positiva durante questo secondo trimestre. E questo appare evidente dal PMI composito e dalle nostre previsioni a brevissimo termine sul PIL, che tengono in considerazione gli indici PMI.