Confcommercio: ad aprile cala l'indice di disagio sociale

In considerazione di una stabilizzazione dell’inflazione le dinamiche del mercato del lavoro restano fondamentali per l’ulteriore riduzione dell’area del disagio sociale. Allo stato attuale il trend di espansione del mercato del lavoro, iniziato nei primi mesi del 2021, non sembra mostrare segnali di inversione di tendenza. L’accresciuta richiesta da parte delle imprese che operano nei servizi a più alta intensità di lavoro (in particolare il turismo) potrebbe, infatti, continuare a favorire l’assorbimento di forza lavoro almeno fino ai mesi estivi.

Tale situazione potrebbe modificarsi con l’inizio dell’autunno nel momento in cui le criticità presenti in alcuni settori, evidenziate dal permanere delle ore autorizzate per le varie forme di integrazione salariale su livelli decisamente superiori a quelli del 2019, potrebbero dar lungo a un peggioramento.

La figura mostra le due componenti del MIC (in rosso l’inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto e in blu la disoccupazione estesa).