Piazza Affari vola al top dal 2000: la difesa spinge il FTSE MIB

La Borsa di Milano ha raggiunto un picco straordinario. La chiusura di lunedì ha proiettato il listino italiano a livelli che non si vedevano da ben ventiquattro anni, precisamente dall’anno 2000. L'indice principale, il FTSE MIB, ha concluso la giornata con un robusto incremento pari all’1%, fissando la sua quotazione a 45.829 punti. Questa performance eccezionale su Piazza Affari è stata innescata da eventi geopolitici di portata globale. Gli operatori finanziari hanno reagito in modo netto alla notizia della cattura del Presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze armate degli Stati Uniti. Tale contesto ha convogliato l'interesse degli investitori verso i titoli legati alla sicurezza e alla difesa.



L'impatto è stato particolarmente visibile nel settore industriale, dove Leonardo ha fatto registrare il guadagno maggiore, con un balzo impressionante del 6,3%. Non era l'unica a celebrare. L'attenzione degli operatori si è concentrata sui titoli difesa Piazza Affari, ma anche su società con forti legami con le materie prime. Tenaris, per esempio, ha chiuso in forte crescita segnando un aumento del 4,5%. Il settore energetico ha beneficiato direttamente dell'incremento delle quotazioni del petrolio: Eni ha aggiunto l'1,4% al suo valore. I semiconduttori hanno anche sostenuto il mercato: STMicroelectronics ha registrato un aumento dell’1,3%. L'analisi mercato azionario Milano di quel giorno rivela che il comparto finanziario ha partecipato attivamente al rally. La maggior parte degli istituti di credito ha chiuso in territorio rialzista, contribuendo a mantenere alto il momento positivo dell'indice. Intesa Sanpaolo ha messo a segno un incremento dell’1,4%, mentre BPER Banca è salita del 3,7%.


Pure UniCredit, sebbene con un guadagno più moderato, ha chiuso in rialzo dello 0,5%. Ciononostante, non tutte le azioni hanno seguito questa tendenza positiva. Alcune società hanno visto i loro valori scendere in controtendenza rispetto all'indice principale:
- La banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha perso l'1,1%;
- Banco BPM ha ceduto l'1,7%;
- Stellantis è scivolata dell'1,1%. Questi dati mostrano chiaramente come gli impatti geopolitici mercati europei possano fungere da catalizzatore primario per i movimenti dei grandi listini. La netta sovraperformance dei titoli della difesa conferma una chiara tendenza B2B ad allocare capitali nei settori che prosperano in contesti di maggiore instabilità internazionale. Il recupero del FTSE MIB al livello del 2000 segna un momento di notevole fiducia, anche se poggia su basi dettate da eventi esterni molto specifici.


