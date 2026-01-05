L'escalation in Venezuela scuote il petrolio: perché Wall Street ignora l'impatto geopolitico del prezzo del petrolio?



Il rischio geopolitico, almeno per il momento, non sembra aver turbato minimamente gli investitori in equity, concentrati piuttosto sui fondamentali della crescita.

Il Brent, punto di riferimento cruciale per i mercati europei, ha registrato un ribasso limitato dello 0,4%, assestandosi a quota 60,49 dollari. I trader stanno attentamente soppesando l'effetto che un attacco agli asset venezuelani potrebbe avere sull'offerta globale. Non va dimenticato che il Venezuela possiede le riserve petrolifere più grandi del mondo, rendendo ogni frizione politica un potenziale catalizzatore di crisi.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiarito che non esiterà a lanciare un secondo attacco militare se i membri rimanenti dell'amministrazione venezuelana non coopereranno con gli sforzi per riformare il paese. Ha anche accennato a possibili ulteriori azioni, estendendo l'ombra dell'incertezza su nazioni chiave dell'America Latina come la Colombia e il Messico.



Nel frattempo, l'azienda petrolifera statale venezuelana, PDVSA, ha già iniziato a tagliare la produzione di greggio. Questo avviene perché la compagnia sta esaurendo la capacità di stoccaggio, diretta conseguenza del blocco petrolifero in corso imposto dagli USA, il quale limita drasticamente le destinazioni di esportazione. Anche il cartello dell'OPEC+, che nel complesso pompa circa la metà del greggio mondiale, ha tenuto una rapida riunione domenicale. La coalizione ha deciso di mantenere invariati gli attuali livelli di produzione, scegliendo, ciononostante, di evitare qualsiasi discussione esplicita sulle crisi politiche che stanno colpendo diversi membri produttori.

Se l'oro nero ha subito lo shock geopolitico, le borse internazionali hanno invece tirato dritto. Molti dei mercati asiatici che avevano chiuso il precedente anno in attivo hanno addirittura amplificato i guadagni. Il Nikkei 225 in Giappone ha mostrato un balzo impressionante, arrivando a guadagnare il 2,9% e avvicinandosi ai massimi storici raggiunti due mesi prima.



I dati recenti hanno mostrato che l'attività manifatturiera in Giappone si è stabilizzata a dicembre, un dato fondamentale che ha interrotto una preoccupante striscia negativa di cinque mesi di deterioramento.

La Corea del Sud ha visto il suo indice Kospi salire del 2,9%. Il mercato di Taiwan, per la sua parte, ha toccato nuovi record assoluti con un rally superiore al 3,4%. Questo slancio positivo è stato guidato, in parte, dalla fiducia nel settore tecnologico. L'entusiasmo si è riversato in maniera significativa sui titoli tech. Le azioni di Samsung Electronics sono aumentate del 6,5% sulla scia di un sentimento di mercato generalmente positivo. Il co-CEO dell'azienda ha rilasciato una dichiarazione a Reuters, specificando che il gigante della tecnologia prevede di raddoppiare quest'anno il numero di dispositivi mobili che integrano funzionalità di AI avanzate, sviluppate in collaborazione con la piattaforma Gemini di Google.



L'andamento cinese è stato più contenuto. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha perso lo 0,1%, frenato principalmente dai titoli energetici cinesi, una conseguenza diretta della debolezza del prezzo del petrolio innescata dal disorientamento. Il paniere dei titoli petroliferi quotati a Hong Kong ha infatti ceduto il 2,8%. Nonostante i venti contrari in Cina e le tensioni nel greggio, i mercati europei si sono mossi in territorio positivo nelle prime ore di scambio. I futures sul pan-regione hanno avanzato dello 0,7%. - I futures del DAX tedesco sono cresciuti dello 0,5%;

- I futures del FTSE britannico hanno guadagnato lo 0,6%. Questo scenario mostra un chiaro orientamento degli investitori in equity verso una visione di crescita a lungo termine, che sembra prevalere sulle incertezze immediate legate all'impatto geopolitico prezzo petrolio, un fattore che invece continua a dominare la discussione fra gli operatori del settore energetico.




