Il lusso sfida l'incertezza: un nuovo piano per il mercato Usa nel 2025 passa dagli spazi enormi

I tassi di interesse, pur in calo, continueranno a mostrare un'elevata volatilità. Inoltre, gli eventi geopolitici potrebbero influenzare in modo significativo i piani e le decisioni delle aziende. "L'imprevisto potrebbe diventare la normalità", avvertono gli analisti.

Il mercato del lusso, malgrado tutto, continua a suscitare grande interesse tra i consumatori. Tra il 2020 e il 2023, le vendite hanno registrato una crescita annuale composta dell'8,6%. Stati Uniti ed Europa si sono confermate i mercati trainanti, generando circa il 28% delle vendite globali. Tuttavia, l'inflazione ha ridotto il potere d'acquisto negli USA, dove la crescita è scesa al 4%. La possibile rielezione di Trump potrebbe, secondo alcuni, stabilizzare il mercato e allontanare l'incertezza economica.

Le previsioni più ottimistiche indicano una crescita annua composta dell'1,9% per il periodo 2025-2028, con un fatturato superiore agli 82 miliardi di dollari entro la fine del 2028, secondo JLL Research Financial.

Gli Stati Uniti rimangono un mercato cruciale, con città come New York, Chicago e Los Angeles che attirano l'interesse dei grandi marchi. La domanda crescente sta spingendo le aziende a espandere la loro presenza negli USA: tra luglio 2023 e luglio 2024, si è registrato un incremento del 36,9% di nuove aperture di negozi di lusso.

Riepilogando, nonostante le molte incertezze, il settore del lusso continua a dimostrare una forte resilienza. Il mercato americano, in particolare, rappresenta un'opportunità cruciale per le aziende che vogliono tornare ai livelli di crescita pre-crisi. Le strategie principali si concentrano sull'espansione della presenza in sedi commerciali prestigiose e sugli investimenti nel settore dell'ospitalità. Si prevede, secondo Bain & Company, che il mercato USA nel 2025 subirà un'importante evoluzione che porterà i marchi del lusso a tornare a crescere in modo importante.

Le principali città come New York, Chicago e Los Angeles rimangono un traino importante.

Le previsioni per il periodo che va dal 2025 al 2028 sono ottimistiche, secondo JLL Research Financial si prevede una crescita annua composta dell'1,9% e un fatturato che supererà gli 82 miliardi di dollari entro la fine del 2028. Il mercato del lusso continua ad essere molto forte, con una crescita del 8,6% nel periodo 2020-2023, secondo Bain & Company. Gli Stati Uniti e l'Europa rimangono i mercati trainanti generando il 28% delle vendite complessive. L'inflazione, però, ha ridotto la crescita del mercato USA scendendo al 4%, per questo si guarda con interesse alla rielezione di Trump come possibile stabilizzatore del mercato. Tra luglio 2023 e luglio 2024 c'è stato un aumento del 36,9% delle aperture di negozi di lusso.