Denaro contante: quale limite prevale? Italia di 5.000, Europa 10.000 euro?

Il governo sostiene che questo limite promuove l'uso di strumenti di pagamento elettronici, assicurando maggiore tracciabilità delle transazioni e riducendo le attività illecite. Nonostante ciò, il limite ha ricevuto critiche, soprattutto da piccoli imprenditori e artigiani, che lamentano difficoltà operative nel dover ricorrere a sistemi digitali anche per pagamenti di piccolo valore. Altri ritengono che limiti così bassi rappresentino un'intrusione nella libertà economica dei cittadini, svantaggiando chi preferisce usare il contante per motivi personali. A livello europeo, il Regolamento 1624 del 2024, in vigore dal 9 luglio 2024, stabilisce un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contante all'interno degli stati membri. Questo regolamento crea un quadro armonizzato, garantendo regole comuni in tutta l'Unione europea, e contrasta il riciclaggio transfrontaliero.

Questo regolamento consente ai singoli stati membri di mantenere o adottare limiti più restrittivi rispetto alla soglia europea, ma queste misure devono essere comunicate alla Commissione. Questo permette ai governi nazionali di mantenere limiti più bassi, come nel caso dell'Italia. La coesistenza di normative nazionali e comunitarie solleva una domanda: quale legge prevale, considerando anche i controlli fiscali e le sanzioni? In base al principio di prevalenza del diritto comunitario, le norme europee hanno la precedenza su quelle nazionali in caso di conflitto. Nel caso dei limiti al contante, il regolamento europeo permette agli stati membri di stabilire soglie più basse, riconoscendo le esigenze locali. L'Italia sembra quindi destinata a mantenere il limite di 5.000 euro, almeno fino a quando le autorità nazionali lo riterranno necessario per gli obiettivi di politica fiscale e lotta al riciclaggio.

La decisione di mantenere un limite inferiore è una strategia per rispondere alle caratteristiche del sistema economico italiano, con una storica presenza di economia sommersa e un elevato uso di contante rispetto alla media europea. Le differenze tra i limiti nazionali ed europei possono creare confusione per cittadini e imprese, soprattutto in un contesto transfrontaliero. Per esempio, un turista italiano in un altro paese dell'Unione europea può pagare in contanti fino a 10.000 euro, mentre nel suo paese d'origine è soggetto al limite di 5.000 euro. Le aziende che operano in più stati membri devono stare attente alle regole locali per non incorrere in sanzioni. L'introduzione di un limite uniforme europeo potrebbe semplificare la situazione, ma la possibilità per gli stati membri di adottare soglie più restrittive rende il quadro più complesso. In sintesi, l'Italia mantiene un limite più basso di 5.



