Piazza Affari in calo dopo le decisioni della BCE e i timori sull'inflazione

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Un eventuale rafforzamento dell'euro potrebbe contribuire a frenare l'inflazione in modo più incisivo rispetto alle attuali stime, ma la cautela resta massima.

La tensione ha trovato immediato riscontro nel mercato obbligazionario. Lo spread tra BTP e Bund è salito di 3 punti base, una variazione che ha pesato sensibilmente sul settore bancario nazionale. Gli investitori hanno alleggerito le posizioni sui principali istituti di credito, temendo pressioni sui margini in uno scenario di tassi fermi e spread in crescita. La dinamica delle vendite ha colpito i pesi massimi del listino milanese.

- UniCredit ha registrato una contrazione del 4,2% ;

- Intesa Sanpaolo ha terminato la seduta in calo del 3,7% ;

- Stellantis ha subito un ribasso del 5,7% ;

- Leonardo ha segnato una flessione dell'1,4% ;

- STMicroelectronics ha chiuso in controtendenza guadagnando l'1% .

Il comparto industriale ha mostrato segnali di fragilità, con Stellantis che ha pagato il prezzo più alto.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->

Il posizionamento finale del FTSE MIB a 45.819 punti indica che la strada per un recupero stabile passa necessariamente per una maggiore chiarezza sulle prossime mosse di Francoforte. La stabilità del settore bancario e il successo della transizione elettrica per i grandi gruppi industriali rimangono i pilastri su cui si giocherà la fiducia degli investitori nelle prossime settimane.



La reazione del listino a ogni segnale della BCE conferma quanto il mercato sia sensibile alle variazioni del costo del denaro e alle proiezioni macroeconomiche per l'intera Europa.