Perché gli investimenti in AI spaventano i mercati dopo i conti di Alphabet

Molti investitori avevano scommesso con estrema convinzione su una stagione delle trimestrali brillante per le Big Tech USA, ma la realtà si è rivelata differente. La fiducia riposta in una crescita costante delle vendite e in previsioni ottimistiche ha spinto molti a incrementare l'esposizione sui titoli tecnologici poco prima dei risultati. Questa mossa si è trasformata in un errore costoso. La società madre di Google, Alphabet, ha presentato dati solidi ma ha colpito gli analisti con un annuncio inatteso: la previsione di investimenti in conto capitale tra i 175 e i 185 miliardi di dollari per l'anno in corso. La cifra supera ampiamente le stime di Wall Street.