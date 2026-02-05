La scommessa da miliardi di Alphabet e i segreti dei file Epstein scuotono gli USA

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



L'obiettivo primario è il controllo totale della catena del valore digitale.

Nonostante i ricavi abbiano superato i 100 miliardi di dollari per due trimestri consecutivi, grazie alle ottime performance dei segmenti cloud e pubblicità, i mercati hanno risposto con una certa apprensione. L'incertezza ha colpito duramente il NASDAQ, trascinato verso il basso anche dai risultati di AMD. Sebbene il produttore di microchip abbia mostrato numeri solidi, le aspettative degli investitori erano talmente elevate da innescare vendite repentine. Questo clima di nervosismo ha contagiato altri leader del settore come Nvidia e Broadcom, dimostrando quanto sia sottile l'equilibrio tra crescita reale e speculazione finanziaria. I capitali si muovono velocemente, ma la fiducia richiede conferme costanti sulla monetizzazione AI generativa nel lungo periodo.

In questo contesto di mutamento, OpenAI sta affrontando una metamorfosi strutturale interna molto profonda. Quello che era nato come un laboratorio di ricerca pura si sta trasformando in un colosso commerciale focalizzato sul profitto.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->

- Jerry Tworek, elemento centrale nello sviluppo del ragionamento dei modelli;

- Andrea Vallone, responsabile della politica dei modelli e della tutela degli utenti.

La strategia sembra ora privilegiare progetti a breve termine legati a ChatGPT, centralizzando le risorse di calcolo per massimizzare i ricavi immediati. Con una possibile quotazione in borsa all'orizzonte, la società sta valutando l'inserimento di pubblicità e lo sviluppo di nuove funzioni per l'eCommerce. Molti osservatori si chiedono se questo approccio non rischi di sacrificare la ricerca di base sull'altare del fatturato.

Mentre la tecnologia corre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti affronta una sfida logistica e informatica senza precedenti legata al caso di Jeffrey Epstein. La pubblicazione di milioni di documenti ha messo in luce le fragilità dei sistemi digitali governativi: errori tecnici hanno portato alla diffusione non autorizzata di nomi di vittime e immagini esplicite, costringendo il DOJ a interventi d'urgenza sul sito ufficiale.



L'analisi dei file sta tracciando una mappa complessa di relazioni che coinvolge esponenti del mondo finanziario globale, tra cui:

- Jess Staley, ex CEO di Barclays;

- Kathy Rumler, dirigente di Goldman Sachs.

Entrambi hanno negato con forza di essere stati a conoscenza delle attività criminali di Epstein. Per quanto riguarda Donald Trump, le carte analizzate finora si riferiscono principalmente al periodo successivo al 2010. In questo lasso temporale, l'ex presidente appare come una figura ricorrente nei racconti e nelle chiacchiere di Epstein, ma i documenti sembrano escludere un coinvolgimento diretto suo o dei suoi familiari nelle vicende illecite trattate. Restano ancora centinaia di migliaia di pagine da esaminare, un volume di dati che continuerà a testare la capacità dei sistemi giudiziari e delle redazioni di tutto il mondo nel processare informazioni di tale portata. La giustizia americana si trova davanti a un bivio digitale: garantire la trasparenza proteggendo al contempo la privacy delle persone coinvolte in uno degli scandali più oscuri del secolo.



