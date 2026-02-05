La frustata sulla tech, il metallo che traballa e l’Europa che aspetta i dati con il fiato sospeso

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il risultato è una correzione che ha colpito in primis il segmento software e i titoli a maggior momentum, lasciando relativamente più intatti i nomi legati all'hardware, con Nvidia che riesce persino a chiudere in rialzo nel dopo-borsa grazie a una guidance considerata ancora "magica". Ma il punto non è la singola trimestrale: è la sensazione, molto concreta, che il mercato stia iniziando a mettere alla prova la narrativa dell'AI come "growth infinito", chiedendo conto dei margini e della sostenibilità dei capex.

La conferma arriva dal fronte asiatico con La debacle tech pesa sulle Borse asiatiche, l'argento crolla di nuovo, dove l'onda lunga del sell-off ha trascinato al ribasso gli indici di Corea e Taiwan, mentre anche i future europei puntano a un'apertura debole. Alphabet ha pubblicato risultati robusti, ma ha accompagnato i numeri con un piano di spesa in conto capitale per data center e AI che ha spaventato una parte degli investitori, già preoccupati dai segnali di rallentamento nei software enterprise.

In questo contesto di nervosismo globale, l'Europa si sveglia con l'ennesimo "giorno importante" all'orizzonte. La panoramica di Morning Bid ricorda che oggi il focus sarà su una nuova ondata di trimestrali – con colossi come Shell, BBVA e Linde chiamati a dare il polso dell'energia, della banca commerciale e dell'industria dei gas – e sui dati macro in arrivo dagli Stati Uniti nei prossimi giorni.



Il decennale americano viaggia stabile poco sopra il 4,25%, segno che il mercato obbligazionario, per ora, non ha voglia di raccontare una storia di panico, ma anche che lo spazio per tagli aggressivi dei tassi da parte della Fed resta limitato se l'inflazione core non scende più rapidamente. Sullo sfondo, pesa ancora la recente decisione della banca centrale australiana di alzare i tassi per la prima volta in due anni, un segnale che chiama in causa il tema caro a molte analisi "non mainstream": la stagione dei tassi zero è un ricordo e quella della dominanza fiscale, in cui è il debito a dettare l'agenda, è appena iniziata davvero.

Se guardiamo al dibattito più strategico, la fotografia di questo inizio anno è ben sintetizzata dallo speciale di Here's (Almost) Everything Wall Street Expects in 2026: gli strategist prevedono un altro anno di azionario in leggero rialzo, trainato dall'AI, da una politica fiscale ancora espansiva e da banche centrali in fase di "tagli prudenti", ma avvertono che la dispersione tra titoli e settori sarà molto più alta, e che il rischio di "incidenti" sul fronte geopolitico o del credito non è affatto trascurabile.



Le ultime 24 ore sembrano già una verifica di questa tesi: la tecnologia viene messa sotto torchio, i metalli preziosi smettono di comportarsi come porto sicuro, il petrolio arretra dopo una mini-risalita quando si diffonde la notizia di un tavolo negoziale tra Stati Uniti e Iran in Oman, mentre il dollaro resta relativamente stabile, in attesa di capire se la Fed potrà davvero tagliare a ritmo "da manuale" o dovrà adattarsi alla realtà di un'economia che rallenta molto meno del previsto. Per gli investitori europei ed italiani significa che, più che chiedersi "quanto farà l'indice", diventa cruciale capire quali storie di utili e di bilancio possono reggere un contesto di costi del capitale più alto e di volatilità più frequente.

Dentro questo scenario, le pagine del nuovo numero di BusinessCommunity Magazine, uscito proprio nelle ultime ore, offrono un interessante controcanto dal terreno delle imprese. Nel pezzo 2026 anno della compliance digitale: come orientarsi tra le nuove normative UE si spiega come l'entrata in vigore di pacchetti come l'AI Act, il Digital Services Act e il Data Act stia creando un nuovo "costo di sistema" per aziende e PA, obbligate a rivedere processi, governance dei dati e responsabilità interne, soprattutto quando si usano modelli di intelligenza artificiale in settori regolati.



A questo si aggiunge Leadership AI: strategie per guidare il cambiamento con umanità, che mette il dito in una piaga poco discussa nei report finanziari: la vera variabile di successo non è solo il budget per chip e software, ma la capacità dei vertici di tradurre tecnologia in trasformazione organizzativa, senza bruciare capitale umano e fiducia. Infine, il contributo C-Suite Barometer 2026: Italia sopra la media globale su IA, cybersecurity e internazionalizzazione mostra un dato curioso: i top manager italiani si dichiarano più ottimisti della media mondiale sul contributo di AI e sicurezza informatica alla competitività, ma al tempo stesso riconoscono un gap ancora aperto sulla capacità di execution. È esattamente il punto dove macro e micro si incontrano: se il 2026 sarà l'anno della dispersione, chi saprà trasformare vincoli regolatori e complessità tecnologica in vantaggio competitivo avrà molte più chance di uscire vincente dalla giostra.





Sul fronte più tattico, un occhio italiano va inevitabilmente a Borsa Italiana. Nelle ultime sedute, il FTSE MIB ha mostrato una tenuta sorprendente rispetto al Nasdaq, penalizzato dalla tempesta sulla tecnologia, grazie al peso maggiore di banche, assicurazioni, energia e utilities, cioè settori che beneficiano di tassi non più a zero e di una domanda interna che, almeno per ora, regge. Ma sarebbe un errore leggere questa resilienza come un "liberi tutti": i titoli italiani più esposti al lusso e al ciclo globale, soprattutto quelli che vivono di margini sottili e di leva alta, restano vulnerabili a un contesto in cui la Cina manda segnali misti e la volatilità sulle commodity torna a farsi sentire. Nel frattempo, sui social finanziari girano grafici e thread che mettono a confronto la performance degli ultimi mesi tra "old economy" europea e "new economy" USA, con molti che si chiedono se non siamo all'inizio di una rotazione di lungo periodo più favorevole a chi controlla asset reali e infrastrutture rispetto a chi vive di multipli su utili futuri.





Agganciando tutti questi fili – la frustata sulla tech americana e asiatica, i metalli preziosi che faticano a reggere il ruolo di porto sicuro, un'Europa in attesa di trimestrali cruciali, un'Italia che entra nel 2026 con un'agenda densa di compliance digitale, AI e internazionalizzazione – la sensazione è che stiamo entrando in una fase del ciclo in cui non esistono più "settori buoni" e "settori cattivi" in modo permanente, ma solo modelli di business capaci o incapaci di attraversare uno scenario più duro. Allora la domanda, per chi legge, investe o guida un'azienda, è quasi inevitabile: davanti a un mercato che in poche ore può punire allo stesso tempo tecnologia e beni rifugio, siamo sicuri di non essere ancora troppo dipendenti da una sola narrativa – quella dell'AI, del rialzo eterno, della protezione automatica dell'oro – e di avere davvero costruito portafogli, strategie e organizzazioni in grado di reggere quando, come oggi, il mercato decide di mettere sotto esame tutte le certezze contemporaneamente?



La sveglia per gli svegli del 5 febbraio 2026.



