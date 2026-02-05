Eurozona: calo inatteso del commercio al dettaglio a dicembre

Il 2025 si è concluso con un incremento del volume d'affari del 2,3% rispetto all'anno precedente. Guardando al confronto annuale specifico di dicembre, l'indice delle vendite corretto per gli effetti di calendario mostra un segno positivo: +1,3% per i paesi che adottano l'euro e +1,7% per l'intera UE. La dinamica dei consumi sembra quindi seguire un percorso a due velocità, dove la vitalità di lungo periodo deve fare i conti con bruschi rallentamenti congiunturali.
Analizzando i diversi comparti merceologici nell'area dell'euro, emergono tendenze contrastanti:
- alimentari, bevande e tabacco hanno registrato un lieve aumento dello 0,1%;
- i prodotti non alimentari, escluso il carburante, sono crollati dell'1,2%;
- il settore dei carburanti per autotrazione è rimasto stabile presso i negozi specializzati.
Nell'intera UE, la situazione per i beni non alimentari è stata simile, con una diminuzione dello 0,9%. I carburanti hanno invece mostrato un piccolo incremento dello 0,1%, mentre il settore alimentare ha segnato una flessione dello 0,1%.
Questi numeri evidenziano come la spesa discrezionale sia stata la prima a essere sacrificata dalle famiglie europee durante l'ultimo mese dell'anno.
La geografia dei consumi mostra differenze profonde tra i vari stati membri. Alcune nazioni hanno subito perdite pesanti, mentre altre sono riuscite a mantenere un trend positivo nonostante il contesto generale. Le flessioni mensili più marcate hanno colpito tre Paesi in particolare: Portogallo (-3,1%); Svezia (-1,9%) e Danimarca (-1,6%).
Al contrario, alcune economie hanno reagito con vigore, trainate da fattori locali o stagionali. Il Lussemburgo ha messo a segno un balzo sorprendente del 7,0%, seguito dalla Slovacchia con un +3,1% e dalla Croazia con un +1,8%. Tra le grandi potenze economiche, la Germania ha resistito con un marginale +0,1%, mentre l'Italia ha seguito il trend continentale con un -0,5%. Più marcata la caduta della Francia, che ha lasciato sul terreno l'1,4%.
Spostando l'attenzione sul confronto con dicembre 2024, la classifica dei paesi più dinamici cambia radicalmente. In cima alla lista per crescita annuale troviamo: Cipro (+8,2%); Bulgaria (+7,7%); Lussemburgo (+6,2%); Francia (+2,8%) e Germania (+1,4%).
In questo scenario di crescita diffusa su base annua, l'Italia rappresenta un'eccezione negativa con una contrazione dello 0,6%. Ancora più difficile la situazione per la Slovacchia, che segna un pesante -5,1%, seguita dalla Romania con un -2,1% e dall'Estonia con un -1,0%. Questi dati suggeriscono che, nonostante la ripresa complessiva del 2025, la fiducia dei consumatori resta fragile in alcuni mercati chiave, ponendo interrogativi sulla solidità della domanda interna per i primi mesi del 2026. L'andamento del commercio al dettaglio in Europa rimane dunque un osservato speciale per comprendere la reale tenuta del sistema economico comunitario.
Il calo dello 0,5% registrato a dicembre 2025 non deve però oscurare il dato complessivo dell'anno, che vede i consumi in aumento del 2,3% rispetto al 2024. Il sistema distributivo europeo si trova in una fase di transizione, dove la resilienza dei settori alimentari compensa la volatilità dei beni di consumo durevoli.
Clicca per ingrandire l'immagine
