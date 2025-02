Wall Street rimbalza: l'AI e le prospettive sui tassi guidano il mercato

Nonostante questo, alcuni titoli legati all'AI hanno mostrato segni di ripresa dopo le turbolenze della scorsa settimana, causate dalla crescente popolarità di un modello di intelligenza artificiale cinese a basso costo sviluppato dalla startup DeepSeek. Nvidia, che aveva registrato una delle perdite maggiori, ha guadagnato il 5,4% mercoledì. Anche Broadcom ha registrato un aumento del 4,3%. La domanda di AI non svanirà, nemmeno con le notizie su DeepSeek. Tutte queste aziende dovranno spendere di più, ed è questa la storia dell'AI. Si tratta di un ciclo piuttosto lungo. Advanced Micro Devices (AMD), invece, ha subito un calo del 6,3%. La CEO, Lisa Su, ha dichiarato che le vendite nel settore dei data center dell'azienda per il trimestre in corso, un indicatore delle sue entrate legate all'AI, diminuiranno di circa il 7% rispetto al trimestre precedente.

Per quanto riguarda i dati economici, gli investitori sono in attesa del rapporto sull'occupazione non agricola di gennaio, previsto per venerdì. Un rapporto dell'Institute for Supply Management ha mostrato un rallentamento inaspettato dell'attività del settore dei servizi negli Stati Uniti a gennaio, a causa di una domanda in calo, contribuendo a frenare la crescita dei prezzi.

Ci sono alcune preoccupazioni che la Fed possa dover allentare più velocemente, che l'economia stia rallentando, ma questa è in realtà una notizia positiva per i mercati perché stanno cercando quei tagli dei tassi della Fed. La prossima riunione del Federal Open Markets Committee è prevista per marzo. Il presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, ha dichiarato che la BCE è ancora orientata verso ulteriori tagli dei tassi quest'anno, ma ha segnalato incertezza sull'impatto di nuove tariffe, immigrazione, regolamenti e altre iniziative dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 317,24 punti, o dello 0,71%, a 44.873,28, l'S&P 500 ha guadagnato 23,60 punti, o dello 0,39%, a 6.061,48 e il Nasdaq Composite ha aggiunto 38,32 punti, o dello 0,19%, a 19.692,33. Otto degli 11 settori dell'S&P 500 sono stati scambiati in rialzo, con il settore immobiliare in testa ai guadagni, mentre i servizi di comunicazione sono scesi di quasi il 3%. Le azioni di Apple sono scivolate dello 0,1% in seguito alla notizia, riportata da Bloomberg News, che l'autorità antitrust cinese si starebbe preparando a una possibile indagine sul produttore di iPhone. Uber Technologies ha perso il 7,6% dopo che la società di ride-hailing ha previsto prenotazioni per il trimestre in corso inferiori alle stime. Fiserv è avanzata del 7,1% dopo aver superato le stime per l'utile del quarto trimestre, grazie alla forte domanda nella sua unità di elaborazione bancaria e dei pagamenti.



I mercati attendono anche sviluppi sul fronte delle tariffe, dopo che Trump ha dichiarato martedì di non avere fretta di parlare con il presidente cinese Xi Jinping per cercare di disinnescare una nuova guerra commerciale tra i due paesi. Il Cboe Volatility Index, noto come l'indicatore della paura di Wall Street, è sceso del 7,9% mercoledì a 15,85, riflettendo una maggiore propensione al rischio degli investitori. Tra le altre notizie societarie, FMC Corp è crollata del 33,5% dopo che il produttore di prodotti chimici per l'agricoltura ha previsto un fatturato del primo trimestre inferiore alle stime. Johnson Controls è balzata dell'11,3% dopo che la società di soluzioni per l'edilizia ha nominato Joakim Weidemanis come amministratore delegato e ha alzato le previsioni di profitto per il 2025. Alla Borsa di New York, i titoli in rialzo hanno superato quelli in ribasso con un rapporto di 2,74 a 1.



Ci sono stati 169 nuovi massimi e 46 nuovi minimi sul NYSE. Sul Nasdaq, 2.935 titoli sono saliti e 1.422 sono scesi, con un rapporto di 2,06 a 1 tra titoli in rialzo e in ribasso. Il volume sugli scambi statunitensi è stato di 13,85 miliardi di azioni, rispetto alla media di 15,32 miliardi per l'intera sessione negli ultimi 20 giorni di negoziazione, un dato che mostra la partecipazione del mercato.