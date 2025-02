Trovare il candidato perfetto: la sfida del reclutamento nel 2025 vista da LinkedIn

In questo contesto, l’AI emerge come soluzione promettente. Il 64% dei hiring manager afferma che l’AI aiuta a individuare candidati idonei, alcuni dei quali altrimenti sarebbero stati trascurati (59%). Inoltre, il 63% ritiene che l’AI velocizzi il processo di selezione, mentre il 65% sottolinea la sua capacità di ottimizzare le operazioni, liberando tempo per attività strategiche come la negoziazione con i candidati. L’AI contribuisce anche a migliorare le descrizioni delle offerte di lavoro (66%) e a ridurre i costi (61%). L'aumento delle candidature non si traduce in un'efficienza maggiore. Solo il 33% dei profili soddisfa tutti i requisiti, mentre il 43% dei hiring manager richiede che i candidati possiedano almeno l’80% delle qualifiche. Questo porta molti recruiter a dedicare molto tempo alla ricerca attiva di profili idonei (63%), con il 43% che impiega da 1 a 3 ore al giorno per esaminare i curricula.

La conseguenza è un aumento dei candidati "ghostati", un fenomeno che impatta negativamente sulla percezione aziendale (69%) e sull'autostima dei candidati (68%). Il 67% dei recruiter ammette la necessità di più strumenti per migliorare l’esperienza dei candidati. Di fronte a queste difficoltà, le aziende stanno investendo nell'upskilling dei propri dipendenti, concentrandosi su soft skill (71%), competenze legate alla sostenibilità (70%) e sull'utilizzo dell’AI (63%). In particolare, il 70% dei hiring manager segnala una carenza di soft skill, come comunicazione e problem-solving, tra i neolaureati. Dalla prospettiva dei candidati, le principali richieste sono: retribuzione e benefit (38%), flessibilità e lavoro da remoto (37%), e un miglior equilibrio vita-lavoro (36%). Inoltre, emerge la preferenza per ruoli che permettano lo sviluppo di competenze diversificate (71%), la valutazione del potenziale più che delle qualifiche tradizionali (71%), e la preferenza per percorsi di carriera non lineari (67%).

LinkedIn offre strumenti, come il nuovo “job match”, per facilitare la corrispondenza tra competenze e offerte di lavoro.