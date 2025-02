Rivoluzione nel risparmio gestito: AcomeA acquisisce GAM Italia

"Questa partnership rappresenta un passo importante nella semplificazione delle operazioni in Italia di GAM, rafforzando così l’attenzione del proprio team locale verso il servizio ai clienti e verso la distribuzione della vasta gamma di soluzioni di investimento sul mercato italiano", ha commentato GAM Investments in una nota ufficiale. Resta esclusa dall'acquisizione la divisione commerciale e di distribuzione di GAM, che continuerà ad operare in Italia come succursale di GAM (Luxembourg) S.A. GAM Investments, si legge in una nota, si prepara a potenziare la propria presenza sul mercato italiano, ampliando il team locale con nuove assunzioni e trasferendo parte delle attività in una succursale di GAM Luxembourg. Un modello operativo, questo, già collaudato da GAM in altri mercati europei come Spagna, Germania, Svezia e Francia.

In parallelo, AcomeA SGR agirà come distributore aggiuntivo dei fondi GAM in Italia. L'operazione rappresenta un'opportunità di crescita per AcomeA SGR, che amplierà così il proprio ventaglio di strategie di investimento e competenze professionali. Le due società si sono impegnate a garantire una transizione fluida per i clienti, assicurando un servizio senza interruzioni e la continuità delle competenze. Per l'operazione, GAM si è avvalsa della consulenza di Fivers e dello studio legale Morpurgo e Associati, mentre AcomeA SGR è stata supportata dallo Studio Legale Galante e Associati e dallo Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria SCGT. L'accordo tra AcomeA e GAM rappresenta un ulteriore passo nel processo di consolidamento in corso nel settore del risparmio gestito italiano.

Un settore in continua evoluzione, dove le alleanze strategiche e le acquisizioni diventano sempre più frequenti.

L'operazione tra AcomeA SGR e GAM Italia SGR segna un importante capitolo nel panorama finanziario italiano, delineando nuove prospettive per il settore del risparmio gestito. Le sinergie che scaturiranno da questa acquisizione porteranno benefici sia ai clienti che alle aziende coinvolte, rafforzando la loro posizione in un mercato sempre più competitivo.