Mercati oggi: in difficoltà per il Dollaro in calo, Alphabet crolla e timori per le tariffe

L'azienda ha registrato una perdita di 192 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato dopo aver annunciato pesanti investimenti in capitale. Le azioni di Alphabet hanno perso il 7,6% dopo la chiusura. I mercati azionari asiatici hanno reagito in modo misto. La risposta contenuta della Cina alle tariffe imposte da Donald Trump ha portato un certo sollievo. JPMorgan segnala che le nuove tariffe cinesi colpiscono prodotti per un valore di soli 14 miliardi di dollari di importazioni nel 2022. Pechino ha fissato un cambio fisso dello yuan a 7,1693 per dollaro, contrastando le preoccupazioni di una forte svalutazione per compensare l'impatto delle tariffe. Il dollaro ha guadagnato lo 0,5% sullo yuan onshore, ma questo recupero si limita a recuperare il terreno perso dal mercato offshore e rimane ben al di sotto del picco record di lunedì, a 7,3765.

Martedì, i tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo, sostenuti dal settore energetico. Gli investitori hanno intravisto segnali di un possibile accordo commerciale. I blue chip cinesi hanno mostrato una buona tenuta, nonostante il ritorno dalle festività del Capodanno lunare in piena guerra commerciale. Il dollaro si è indebolito, perdendo lo 0,6% contro lo yen giapponese, attestandosi a circa 153,33. Questo calo, dovuto anche all'aumento dei rendimenti dei JGB (titoli di Stato giapponesi) ai massimi dal 2008, ha cancellato i guadagni iniziali del Nikkei. I future azionari europei mostrano lievi cali, una reazione prevedibile alle minacce di Trump di imporre tariffe all'Unione Europea, senza però specificare le sue richieste. Tra gli eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati oggi: gli indici PMI dei servizi per UE, Germania, Regno Unito e Francia; i prezzi alla produzione dell'UE; un intervento del capo economista della BCE, Philip Lane; l'indagine ISM sui servizi statunitensi; il rapporto sull'occupazione ADP; l'annuncio di rifinanziamento del Tesoro statunitense; e interventi di diversi funzionari della Federal Reserve, tra cui la governatrice Michelle Bowman, il vicepresidente Philip Jefferson, e i presidenti delle Fed di Richmond, Barkin, e di Chicago, Goolsbee.