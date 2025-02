Intelligenza artificiale, la guida dell'UE: Confindustria Cultura critica

È importante sottolineare che queste linee guida, pur non essendo vincolanti, forniscono chiarimenti e suggerimenti operativi per minimizzare l'incertezza giuridica e incentivare l'utilizzo dei sistemi di AI nell'UE. L'AI Act, entrato in vigore in forma parziale, suddivide i sistemi di intelligenza artificiale in varie categorie di rischio. Alcuni di questi sono vietati, altri, definiti ad alto rischio (come i software per le risorse umane e i dispositivi medici), sono soggetti a obblighi di trasparenza (ad esempio, i chatbot che simulano interazioni umane), mentre altri ancora sono considerati a rischio minimo (come i videogiochi e i filtri antispam). Le pratiche messe al bando dall'AI Act riguardano principalmente quei sistemi che possono risultare nocivi o discriminatori. Fra questi, figurano i "dark pattern", ovvero tecniche di manipolazione subliminale che influenzano le decisioni senza il consenso esplicito dell'individuo, limitandone la libertà di scelta.

Altresì vietato è il "social scoring", un sistema di valutazione sociale basato sui dati che classifica o penalizza le persone a partire da informazioni raccolte in contesti non pertinenti, con il rischio di esiti discriminatori. In questa categoria rientrano anche i sistemi di valutazione e predizione del comportamento criminale basati solamente sulle caratteristiche personali. Un ulteriore ambito di divieto concerne la gestione e la raccolta indiscriminata ("scraping") di dati biometrici e immagini personali. Viene considerato illegale l'impiego di dati ottenuti tramite "scraping" indiscriminato da internet o da telecamere a circuito chiuso per creare o ampliare database di riconoscimento facciale. È altresì vietata l'identificazione biometrica remota in tempo reale, tranne in situazioni eccezionali legate all'ordine pubblico, per prevenire violazioni della privacy su vasta scala e pratiche di sorveglianza invasiva.

Lo stesso principio si applica ai sistemi di riconoscimento delle emozioni in ambito lavorativo o accademico, a meno che non si tratti di applicazioni mediche o di sicurezza. Sono inoltre proibiti i sistemi di categorizzazione biometrica che classificano gli individui in base a caratteristiche sensibili come opinioni politiche, orientamento sessuale o appartenenza etnica, in quanto contrari ai principi fondamentali di non discriminazione. Nella medesima categoria rientrano i sistemi progettati per sfruttare le vulnerabilità legate all'età, alla disabilità o alla situazione socioeconomica. L'implementazione delle linee guida segue un iter articolato: entro il 2 agosto, gli Stati membri dovranno presentare i propri piani di attuazione, specificando le sanzioni e nominando le autorità competenti. La Commissione avrà il compito di monitorare i progressi e di fornire supporto tecnico durante la fase di transizione, attraverso l'attivazione di un "AI Act Service Desk" nel corso dell'estate.



"I testi circolati fino ad oggi tradiscono lo spirito originale della norma, depotenziando fortemente le misure a tutela del diritto d’autore, a favore delle big tech". Queste le parole di Innocenzo Cipolletta, presidente di Confindustria Cultura e dell'Associazione Italiana Editori (AIE), che esprime preoccupazione riguardo alle misure attuative dell'AI Act e sollecita l'intervento del governo. Le criticità principali sollevate dalle due associazioni riguardano la protezione del diritto d'autore. Si richiede un intervento politico attraverso l'AI Board, l'organo preposto a formulare raccomandazioni e pareri sui codici di buone pratiche, ovvero le misure attuative. Le bozze finora diffuse presentano tre punti critici che minacciano la tutela del diritto d'autore. In primo luogo, viene imposto l'utilizzo di un unico strumento tecnologico, il "Robot.



Txt", considerato obsoleto (risale al 1994), per consentire alle industrie culturali e creative di esprimere la riserva dei diritti ("opt-out") sui contenuti online. Questo contrasta con la Direttiva Copyright, che riconosce agli aventi diritto la facoltà di scegliere i metodi più adeguati. Tale imposizione sembra favorire le "big tech", che preferiscono un meccanismo meno efficace per complicare l'opt-out. In secondo luogo, vengono introdotte esenzioni per le piccole e medie imprese, non previste dall'AI Act, che potrebbero aumentare il rischio di violazioni del diritto d'autore. Infine, l'introduzione del concetto di "reasonable effort" (sforzo ragionevole) in relazione all'obbligo di rispettare le norme a tutela del diritto d'autore, lascia spazio a interpretazioni discrezionali. "Se passasse questa linea sarebbe vanificato tutto il lavoro iniziato nel 2019 con l’approvazione della Direttiva Copyright e proseguito nel 2024 con l’AI Act europeo", ha proseguito Cipolletta.



"Non siamo contro l’innovazione, anzi ne chiediamo di più a tutela del diritto d’autore, e non siamo contro l’intelligenza artificiale, che anzi apre panorami importanti per tutti noi. Ma il suo potenziale deve dispiegarsi garantendo un futuro sostenibile a tutta l’industria culturale e creativa. L’Unione Europea non può perdere l’occasione di essere il soggetto in grado di garantire questo equilibrio".