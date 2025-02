Il mercato Tech italiano respira: un 2024 di lenta ripresa dai dati Gfk-NIQ

Analizzando i settori, si rilevano variazioni significative. Home Comfort è stato il settore più dinamico, con una crescita dell'8,4%. Il Piccolo Elettrodomestico ha registrato un incremento del 6,5%, rimbalzando rispetto al calo del 2023. Anche il Grande Elettrodomestico ha chiuso in positivo, con un aumento dell'1,1%. Al contrario, la Telefonia, pur rimanendo il settore più importante per fatturato, ha subito un calo dell'1%. IT&Office ed Elettronica di Consumo hanno registrato flessioni rispettivamente del 4% e del 4,5%, ma con un miglioramento rispetto al 2023. Il settore più in sofferenza è stato quello della Fotografia, con un calo dell'8,6%. Tra i prodotti più venduti nel 2024, spiccano le friggitrici ad aria (+29,7%), i prodotti per lo styling dei capelli (+19,3%), i dispositivi per la preparazione dei cibi (+16%), gli spazzolini elettrici (+15,5%) e le asciugatrici (+13%).

Questi dati indicano una preferenza per prodotti che semplificano le attività quotidiane e promuovono stili di vita più sani. Le previsioni per il 2025 sono positive. Il report "Global Tech & Durables Outlook 2025", di NIQ&GfK e Consumer Technology Association (CTA), prevede una crescita globale del settore del +0,9%. Questo trend positivo è legato al rallentamento dell'inflazione e alla graduale ripresa della fiducia dei consumatori. Si prevede una stabilizzazione per il Grande e Piccolo Elettrodomestico, con una crescita trainata dalla domanda di prodotti per la semplificazione delle faccende domestiche. Anche il settore IT&Office dovrebbe riprendersi, grazie alla sostituzione di dispositivi acquistati durante la pandemia e all'interesse crescente per le nuove funzionalità legate all'AI.

La metodologia Retail Panel di GfK - an NIQ Company, utilizzata per raccogliere i dati di vendita, monitora costantemente il mercato di oltre 70 paesi. I dati presentati si basano sulle vendite delle principali insegne italiane, online e offline, nel 2024. Tutti i dati, salvo diversa indicazione, sono espressi a valore e confrontati con il 2023.