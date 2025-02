Il futuro del banking: l'AI generativa sta già rivoluzionando il settore finanziario

Mentre nel 2024 solo l'8% delle banche ha implementato soluzioni di AI generativa in modo sistematico, e il 78% ha adottato un approccio ancora sperimentale, è prevista un'accelerazione significativa nei prossimi anni. Le banche stanno passando dalla fase pilota all'operatività, ridefinendo il loro approccio strategico all'espansione dei servizi, inclusa l'integrazione dell'agentic AI. Questo cambiamento è destinato a ridisegnare il panorama competitivo del settore. Dopo oltre un decennio di convergenza delle performance finanziarie, innescata dalla crisi del 2008, si prevede un futuro caratterizzato da risultati più diversificati. La capacità di reinventare i modelli di business e i processi aziendali attraverso la tecnologia sarà il fattore determinante per il successo. Il 60% dei CEO bancari intervistati è consapevole della necessità di assumersi dei rischi per sfruttare i vantaggi dell'automazione e migliorare la competitività.

In un contesto in cui oltre il 16% dei clienti a livello globale si dichiara a proprio agio con una banca senza filiali e completamente digitale, la competizione si sposta dalle offerte digitali di massa a servizi di maggior valore, come la consulenza finanziaria e i servizi integrati per investitori facoltosi e piccole e medie imprese (PMI). "Stiamo assistendo a un cambiamento significativo nel modo in cui l'AI generativa viene implementata nel settore bancario", afferma Shanker Ramamurthy, Global Managing Director Banking & Financial Markets di IBM Consulting. "Le istituzioni stanno passando da un'ampia sperimentazione a un approccio strategico che dà priorità alle applicazioni mirate di questa potente tecnologia". Ramamurthy prevede che, in un anno cruciale per gli investimenti in trasformazione, tecnologia e talenti, le banche e le altre istituzioni finanziarie si concentreranno sull'utilizzo dell'AI generativa per migliorare l'esperienza del cliente, aumentare l'efficienza operativa, ridurre i rischi e modernizzare l'infrastruttura IT.

