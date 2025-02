Il CvSecuritisationDay: Un'opportunità unica per il mercato italiano delle cartolarizzazioni

Offrendo vantaggi in termini di efficienza e diversificazione, la cartolarizzazione richiede però una gestione attenta del rischio. Il CvSecuritisationDay fornirà un'analisi approfondita di questo aspetto, esplorando diversi tipi di cartolarizzazione. Tra i temi chiave dell'evento ci sono le cartolarizzazioni sintetiche, che permettono agli istituti di credito di trasferire il rischio senza cedere gli attivi sottostanti, ottimizzando così il capitale. Verranno inoltre analizzate le cartolarizzazioni immobiliari, sempre più importanti nel settore real estate; le cartolarizzazioni sociali, che promuovono l'inclusione finanziaria e il sostegno a progetti sociali; le cartolarizzazioni green, fondamentali per finanziare progetti a basso impatto ambientale e contribuire alla transizione ecologica; e infine le cartolarizzazioni nel settore degli NPE (Non-Performing Exposures, o crediti deteriorati).

L'evento approfondirà anche l'impatto della transizione da Basilea III a Basilea IV, un passaggio cruciale che richiederà alle istituzioni finanziarie di rivedere le proprie strategie in base alle nuove normative. Il CvSecuritisationDay a Milano, presso la Borsa Italiana, offre un'occasione di confronto unico per stakeholder del mercato del credito, della finanza e del real estate. Per ulteriori informazioni, visita il sito web https://cvsecuritisation.Day/. L’evento si pone come punto di riferimento per professionisti e operatori del settore, analizzando le diverse tipologie di cartolarizzazione e il loro ruolo nel panorama economico attuale. La partecipazione al CvSecuritisationDay è quindi fondamentale per chi vuole rimanere aggiornato sulle ultime tendenze e sulle migliori pratiche nel campo delle cartolarizzazioni.