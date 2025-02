HCOB PMI composito eurozona: a gennaio lieve aumento della produzione

Le imprese dell'eurozona guardano con maggiore ottimismo le situazioni economiche dei prossimi 12 mesi, indicando le più forti previsioni di crescita da luglio 2024. Il miglioramento della fiducia si unisce ad una quasi stabilizzazione dell'occupazione.

Rallenta il calo del manifatturiero

L'Indice HCOB PMI della Produzione Composita dell'Eurozona destagionalizzato, che consiste in una media ponderata dell'Indice HCOB PMI della Produzione Manifatturiera e dell'Indice HCOB PMI dell'Attività Terziaria, si è posizionato a gennaio al di sopra della soglia critica di 50.0 che separa la crescita dal declino, salendo da 49.6 a dicembre a 50.2. Ciò, quindi, segnala il primo incremento mensile dell'attività economica del settore privato da agosto dello scorso anno. Nella complessiva espansione di gennaio viene segnalata la centralità di un rallentamento del calo della produzione manifatturiera, come mostrano i dati, mentre il terziario ha indicato un aumento lievemente minore su base mensile.

Bene la Spagna e Germania in lieve ripresa

È ancora la Spagna il volano di crescita del mercato della moneta unica, come rivelato dai dati PMI nazionali, con la produzione che però è aumentata a tasso più debole della fine del 2024. Un fattore chiave che ha tuttavia alimentato la maggiore crescita è la Germania, che ha registrato la migliore prestazione mensile da maggio scorso. La lettura dell'indice di 50.5 di gennaio indica però un incremento solo marginale. Nel frattempo, l'economia italiana si è mostrata ancora una volta quasi stagnante, e la Francia ha subìto la quinta contrazione mensile dell'attività economica del settore economico privato.

Continua il calo di ordini esteri

La crescita della produzione di inizio anno è stata ottenuta malgrado l'ottavo mese consecutivo di calo del flusso di ordini.



Il forte freno alle vendite è stato quello degli ordini esteri (incluse le commesse intra-eurozona), che hanno registrato un tasso di declino fortemente maggiore rispetto al totale degli ordini aggregati. Detto ciò, le nuove commesse totali sono diminuite solo marginalmente e al tasso più debole dell'attuale sequenza. L'elevata riduzione della domanda di beni e servizi provenienti dall'eurozona ci suggerisce che la crescita dell'attività è stata alimentata dalla lavorazione di commesse già esistenti. Ad inizio 2025, il lavoro inevaso è diminuito per il ventiduesimo mese consecutivo, con una riduzione degli ordini in giacenza registrati sia nel manifatturiero che nel terziario. Anche la quasi stabilizzazione dell'occupazione ha spinto al rialzo l'attività di gennaio, e se i posti di lavoro dell'eurozona sono diminuiti, lo hanno fatto solo marginalmente.



I dati di settore di inizio 2025 hanno indicato che i tagli occupazionali si sono concentrati nel manifatturiero, visto che il terziario ha registrato un aumento lievemente più elevato degli organici netti. Le aziende dell'eurozona monitorate dall'indagine di gennaio hanno guardato al futuro con maggiore ottimismo. Il rialzo dell'ottimismo ha alimentato le più forti prospettive di crescita da luglio 2024. Rispetto alla media di lungo termine, la fiducia è però risultata debole. In particolare, le aziende manifatturiere si sono mostrate molto più ottimiste di quelle terziarie per la prima volta in tre anni.



Sul tema dei prezzi, i dati dell'indagine di gennaio hanno segnalato un'intensificazione della pressione dei costi nell'eurozona. Il tasso di inflazione dei prezzi di acquisto ha registrato la maggiore accelerazione in 21 mesi, toccando un valore superiore alla serie di lungo termine.



Ad inizio anno, entrambi i settori monitorati hanno registrato aumenti più elevati delle spese operative. Le aziende dell'eurozona hanno quindi applicato una politica più aggressiva sui prezzi di vendita, indicando il più rapido tasso di incremento in cinque mesi.

Una situazione economica debole

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, "Il lento tasso di crescita del settore terziario, evidente per tutto l'anno scorso, è continuato all'inizio del 2025. Guardandolo con ottimismo, la crescita dello scorso anno delle aziende dei servizi ha giocato un ruolo cruciale nel mantenere in espansione l'economia dell'eurozona. La debole ma lievemente accelerata espansione dei nuovi ordini e degli organici fa sperare in un lieve rinvigorimento del settore in questo primo trimestre dell'anno.



I costi operativi di gennaio del settore terziario sono aumentati ad un tasso più rapido, e gli aumenti superiori alla media dei costi salariali dei mesi recenti hanno di sicuro giocato un ruolo chiave in questo. Al volgere dell'anno, la Germania ha anche aumentato le tasse sulle emissioni CO2, il che non è una buona notizia per la BCE che sta monitorando attentamente l'inflazione del settore terziario vista la sua tenace persistenza. In merito a questo, è stata corretta la mossa di fine gennaio della BCE di abbassare i tassi di interesse di soli 25 punti base, anziché adottare un approccio più aggressivo. Le previsioni future del settore terziario sono modeste. L'indice sulle prospettive future è in leggero calo ed è rimasto inferiore alla media storica da metà 2024. Non è una sorpresa, viste le molte incertezze politiche, soprattutto le nuove elezioni in Germania e il fragile governo in Francia.



Al momento non ci si aspetta nessun sorprendente balzo di crescita da parte di questo settore. Se paragoniamo i PMI compositi delle quattro economie principali dell'eurozona, la Germania è seconda. Lo scorso anno, Francia e Germania sono ripetutamente rimaste agli ultimi posti, mentre l'Italia si è trovata nell'insolita posizione di essere l'economia più dinamica tra le due maggiori. A gennaio però l'Italia non mostra progressi, mentre la Germania oltrepassa la soglia di non cambiamento di 50 per la prima volta in sette mesi. Tuttavia, molto probabilmente questo non è un segnale d'inizio di una crescita sostenibile, anche perché la Germania ha bisogno che tutta l'eurozona segni una forte ripresa. Ma la situazione attuale è debole, con la produzione economica dell'eurozona dell'ultimo trimestre 2024 che, secondo l'Eurostat, ha indicato una stagnazione".



Classifica nazionale dell'Indice PMI della Produzione Composita di gennaio 2025

- Spagna: 54.0 (minimo in 2 mesi);

- Germania: 50.5 (flash 50.1 e massimo in 8 mesi);

- Italia: 49.7 (Invariato);

- Francia: 47.6 (flash 48.3 e massimo in 3 mesi).