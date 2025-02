Eurozona: a dicembre prezzi alla produzione industriale +0,4% su mese

Confronto mensile per principale raggruppamento industriale e per Stato membro

Nell'area dell'euro a dicembre 2024, rispetto a novembre 2024, i prezzi alla produzione industriale hanno visto: un +0,1% per i beni intermedi, un +1,4% per l'energia, un 0,1% per i beni strumentali, un +0,2% per i beni di consumo durevoli, e un +0,1% per i beni di consumo non durevoli. I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono rimasti stabili.



Nell'UE i prezzi alla produzione industriale sono rimasti stabili per i beni intermedi, hanno visto un +1,3% per l'energia, un +0,1% per i beni strumentali, un + 0,2% per i beni di consumo durevoli, e un +0,1% per i beni di consumo non durevoli. I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono rimasti stabili.



I maggiori incrementi mensili dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Bulgaria (+5,1%), Croazia (+2,4%) e Slovacchia (+1,5%).

Le maggiori diminuzioni sono state osservate in Irlanda (-1,5%), Romania (-1,3%) e Paesi Bassi (-0,4%). L'Italia ha fatto registrare un +0,8%, la Germania un -0,1% e la Francia un +1,0%.

Confronto annuale per raggruppamento industriale principale e per Stato membro

Nell'area dell'euro a dicembre 2024, rispetto a dicembre 2023, i prezzi alla produzione industriale hanno visto un aumento dello 0,1% per i beni intermedi, un -1,7% per l'energia, un +1,4% per i beni strumentali, un + 0,8% per i beni di consumo durevoli, un +2,0% per i beni di consumo non durevoli. I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono aumentati dello 0,9%.



Nella UE, i prezzi alla produzione industriale hanno registrato un +0,1% per i beni intermedi, un -1,4% per l'energia, un +1,6% per i beni strumentali, un +0,8% per i beni di consumo durevoli, e un +1,9% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono aumentati dell'1,0%.



I maggiori incrementi annuali nei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Irlanda (+11,1%), Bulgaria (+6,6%) e Danimarca (+4,7%). Le maggiori diminuzioni sono state osservate in Slovacchia (-17,0%), Lussemburgo (-4,2%) e Francia (-3,8%). L'Italia ha fatto registrare un +1,3%, la Germania un +0,8% e la Francia un -3,8%.