Crescita economica cinese rallenta: PMI dei servizi in calo a gennaio 2025

La crescita di nuovi affari si è attenuata raggiungendo il minimo in quattro mesi, mentre l'occupazione è scesa ai livelli più bassi da aprile 2024. Il calo dell'indice sull'occupazione di gennaio è stato in parte dovuto alle festività del Capodanno Lunare, anticipate quest'anno. Molti ristoranti hanno chiuso temporaneamente, mandando i dipendenti a casa per le celebrazioni di oltre una settimana. Il livello di lavoro incompiuto è diminuito per la prima volta in sei mesi, grazie alla minore crescita di nuovi affari e a una maggiore efficienza. Il sentiment aziendale è migliorato rispetto a dicembre, ma alcune aziende hanno espresso preoccupazioni sulla crescente concorrenza e sulle incertezze relative alle prospettive del commercio internazionale. Le nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti hanno portato Pechino a rispondere con dazi su alcune importazioni americane.

"I nuovi dazi raddoppieranno quasi l'aliquota tariffaria effettiva sulle importazioni cinesi (negli Stati Uniti), ma i responsabili politici cinesi hanno ampi margini di manovra per mitigare i danni alla crescita economica," ha affermato Thomas Gatley di Gavekal Dragonomics in una nota di lunedì. I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo martedì, grazie anche al settore energetico, mentre gli investitori hanno visto motivi di ottimismo per una possibile svolta commerciale. Julian Evans-Pritchard, responsabile dell'economia cinese presso Capital Economics, ha suggerito che potrebbe esserci un aspetto positivo per la Cina: la volontà del presidente Trump di minare le alleanze statunitensi potrebbe lasciare la Cina in una posizione geopolitica più forte. L'indice PMI composito Caixin/S&P Global, che combina i PMI manifatturiero e dei servizi, è sceso a 51,1 a gennaio da 51,4 del mese precedente.

Il ritmo di crescita si è rallentato al minimo in quattro mesi, poiché la crescita più rapida della produzione manifatturiera non è riuscita a compensare il rallentamento dell'attività dei servizi. La Cina sta lottando con una crisi immobiliare prolungata che ha frenato gli investimenti e intaccato la fiducia, sebbene i responsabili politici abbiano promesso di dare priorità ai consumi interni nelle politiche di quest'anno. Il box office cinematografico del paese ha registrato un fatturato record durante le festività del Capodanno Lunare, grazie ai sequel di film cinesi di successo. Alcuni governi locali hanno emesso buoni per il cinema nell'ambito di una campagna per rilanciare i consumi.