Borse incerte tra trimestrali, dati macro e tensioni geopolitiche: Milano limita le perdite

In questo scenario, l'oro si conferma bene rifugio, raggiungendo nuovi record: la consegna immediata ha toccato i 2882,35 dollari l'oncia. Le borse europee chiudono in ordine sparso: Piazza Affari limita le perdite allo 0,38%, mentre Francoforte sale dello 0,37%, Londra dello 0,6%, Parigi cede lo 0,19% e Amsterdam rimane stabile. Madrid si distingue con un rialzo dell'1,22%, trainata dai risultati record di Santander, che prevede utili per il 2024 in crescita del 14%, a 12,5 miliardi. Wall Street si muove in modo contrastato, con il Dow Jones in leggero rialzo (+0,12%), l'S&P 500 in calo dello 0,05% e il Nasdaq in ribasso dello 0,28%. A pesare sull'umore degli investitori, in particolare, sono i risultati di Alphabet, che ha registrato un rallentamento nella crescita dei ricavi e ha annunciato un aumento degli investimenti in AI del 29% rispetto alle previsioni, raggiungendo i 75 miliardi di dollari.

Anche AMD ha deluso le aspettative, subendo un calo dell'11%. Sul fronte macroeconomico, il deficit commerciale degli Stati Uniti è aumentato del 24,7% a dicembre, raggiungendo i 98,43 miliardi di dollari. L'occupazione nel settore privato, tuttavia, ha mostrato un'accelerazione a gennaio, con la creazione di 183.000 posti di lavoro, secondo il rapporto ADP. L'indice PMI per il settore dei servizi statunitense è invece sceso a 52,8, segnalando un rallentamento dell'attività. Per l'Eurozona, l'indice PMI composito di gennaio è salito a 50,2 punti, superando la soglia di espansione, mentre l'indice dei servizi è sceso a 51,3. L'Italia ha registrato un PMI composito di 49,7 e un PMI dei servizi di 50,4. La prospettiva di un possibile aumento dei tassi da parte della Banca centrale del Giappone ha indebolito il dollaro, in particolare contro lo yen (-1,4%).

L'euro si è rafforzato contro la moneta statunitense, superando quota 1,042. Tra le materie prime, l'oro continua la sua corsa, con il future aprile 2025 che ha toccato un massimo di 2905,94 dollari l'oncia. Il petrolio, invece, ha subito un calo superiore al 2%, con il greggio texano a 71,08 dollari al barile e il Brent a 74,61 dollari al barile, a causa della "mancanza di fretta" nel dialogo tra Stati Uniti e Cina. A Piazza Affari, Telecom Italia prosegue il suo trend positivo (+1,1%), con un guadagno dell'11% da inizio gennaio. Inwit si conferma regina del listino (+1,19%). Bene anche le utility: Italgas (+1,13%), Snam (+0,94%), A2a (+1,1%) e Hera (+0,78%). I titoli finanziari mostrano andamenti divergenti: Banca Mediolanum (+0,61%), Bper (+0,79%), Mediobanca (+0,63%) e Mps (+0,57%) in rialzo, mentre Intesa (-0,68%) arretra e Unicredit rimane stabile.



Campari continua a perdere terreno (-2,45%). Il settore automobilistico è in rosso, con Iveco (-2,27%), Ferrari (-1,09%) e Pirelli (-1,11%) in calo, probabilmente a causa dell'interruzione delle trattative tra Nissan e Honda per una possibile fusione. Fuori dal paniere principale, Anima Holding festeggia una trimestrale positiva (+2,81%), con un utile netto normalizzato in crescita del 50% e una proposta di dividendo di 0,45 euro. "Mps è un partner strategico chiave, uno dei fondatori di questa società", ha dichiarato l'amministratore delegato Alessandro Melzi d'Eril, commentando la quota del 4% detenuta in Montepaschi. Fincantieri chiude in leggero calo (-0,16%), nonostante l'aggiudicazione di una commessa record per la realizzazione di quattro navi da crociera per Norwegian Cruise Line Holdings, per un valore stimato di 9 miliardi di euro.



I titoli di Stato della zona euro registrano una seduta positiva, con i tassi in calo. Il rendimento del Btp a 10 anni scende al 3,45%, quello del Bund al 2,36%, e lo spread si attesta a 109 punti base (-1,32%).