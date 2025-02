Anima Holding: ricavi in forte crescita nel 2024

Le masse gestite e amministrate hanno raggiunto i 204,2 miliardi di euro, grazie anche all'acquisizione di Kairos Partners SGR e alle performance positive delle gestioni. Le commissioni nette di gestione sono aumentate del 17% rispetto al 2023, raggiungendo i 338,7 milioni di euro (un +8% a parità di perimetro). I ricavi totali hanno toccato i 530,0 milioni di euro, con una crescita del 44% rispetto al 2023 (33% al netto delle acquisizioni). Questo incremento è dovuto anche alle commissioni di incentivo, pari a 125,3 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 34,9 milioni del 2023. I costi operativi ordinari sono saliti a 140,0 milioni di euro, un aumento del 37% rispetto all'anno precedente, imputabile in parte alle acquisizioni. Il rapporto costi/ricavi netti (escluse le commissioni di incentivo) si attesta al 34,6%. L'utile ante imposte ha raggiunto i 321,8 milioni di euro (+46%), mentre l'utile netto è stato di 227,8 milioni di euro (+53%).

L'utile netto normalizzato (senza costi o ricavi straordinari) è di 276,5 milioni di euro (+50%). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2024 è positiva, con una cassa netta di 251,5 milioni di euro, a fronte di un debito netto di 13,2 milioni di euro nel 2023. Questo risultato tiene conto del pagamento di dividendi, dell'acquisto di azioni proprie e di plusvalenze su titoli, in particolare sulla partecipazione in Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Anima Holding ha registrato un utile netto di 184,9 milioni di euro. L'Assemblea degli Azionisti è convocata per il 31 marzo 2025 per l'approvazione della Relazione Finanziaria 2024 e la proposta di un dividendo di 0,45 euro per azione, pagabile dal 21 maggio 2025. L'offerta pubblica di acquisto da parte di Banco BPM Vita SPA ha anticipato i benefici dei piani di incentivazione a lungo termine, generando un costo aggiuntivo (sostanzialmente non monetario) di 26,6 milioni di euro nel quarto trimestre.

Le acquisizioni del 2024, Castello SGR, Kairos Partners SGR e Vita Srl, hanno contribuito significativamente ai risultati. L'azienda prevede una crescita costante nei prossimi anni.