Rilancio dell'Europa nel Q3 2025: i veri motori della crescita del PIL





Guardando al dato annuale, il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente conferma una crescita stabile. Il PIL è aumentato dell'1,4% nell'area dell'euro e dell'1,6% nell'UE. Si nota solo un lieve rallentamento rispetto ai tassi del secondo trimestre.

I catalizzatori della ripresa: l'importanza della formazione lorda di capitale fisso

L'analisi delle componenti del PIL rivela quali settori hanno realmente sostenuto questa accelerazione. Non è stata la spesa per consumi delle famiglie a guidare in modo preponderante la ripresa. Certamente, i consumi finali delle famiglie sono aumentati dello 0,2% in entrambe le aree, una crescita che rallenta leggermente rispetto al trimestre precedente.

La vera spinta è arrivata invece dagli investimenti formazione lorda capitale fisso e dalla spesa pubblica. La spesa pubblica per consumi finali è salita con decisione. È cresciuta dello 0,7% sia nell'area dell'euro che nell'UE, un incremento netto rispetto alla prima metà dell'anno.

Ma la notizia più rilevante per il settore B2B risiede proprio nell'area degli investimenti.



La formazione lorda di capitale fisso è schizzata in avanti con forza. Ha registrato un aumento dello 0,9% nell'area dell'euro e un impressionante +1,1% nell'UE. Questo dato inverte in modo cruciale le contrazioni osservate nel trimestre precedente, evidenziando una rinnovata fiducia nelle prospettive future. Le variazioni delle scorte hanno fornito un contributo positivo, seppur marginale, all'area dell'euro, risultando trascurabili per l'UE.

Nonostante i segnali incoraggianti sul fronte interno, il commercio estero ha esercitato una pressione frenante. Le esportazioni sono aumentate dello 0,7% nell'area dell'euro e dello 0,9% nell'UE. Ciononostante, le importazioni sono cresciute a un ritmo più sostenuto, toccando l'1,3% in entrambe le zone. Questo squilibrio ha portato a un saldo estero negativo che ha eroso parte della crescita complessiva.

La scomposizione del contributo in punti percentuali chiarisce la dinamica di crescita:

- la spesa per consumi finali delle famiglie ha fornito un contributo positivo (+0,1 punti percentuali – pp per entrambi);

- la spesa pubblica finale ha aggiunto +0,1 pp per l'area dell'euro e +0,2 pp per l'UE;

- la formazione lorda di capitale fisso è stata un pilastro, contribuendo con +0,2 pp in entrambe le aree;

- il saldo tra esportazioni e importazioni è risultato negativo, sottraendo -0,2 pp all'area dell'euro e -0,1 pp all'UE.





Danimarca in testa e la performance dei giganti europei

La ripresa economica ha interessato le nazioni con intensità molto diverse. La Danimarca si è distinta con l'incremento più elevato rispetto al trimestre precedente, registrando un +2,3%. Subito dopo si sono posizionati il Lussemburgo e la Svezia, entrambi con un solido +1,1%.

Anche le economie più grandi hanno contribuito alla dinamica continentale. L'Italia ha fatto segnare un incoraggiante +0,6%. La Germania, il motore economico del continente, ha registrato un più modesto +0,3%. La Francia, per contro, ha dimostrato un dinamismo notevole, chiudendo il trimestre con un +0,9%. Non tutte le nazioni hanno condiviso questo trend positivo. Si sono osservate diminuzioni del PIL in Irlanda e Finlandia, entrambe con un calo del -0,3%. Anche la Romania ha registrato una contrazione, pari al -0,2%.

Lo stato di salute del mercato del lavoro

Parallelamente alla crescita produttiva, il mercato del lavoro area euro Q3 ha mantenuto un trend di espansione.



Il numero di occupati è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'UE rispetto al trimestre precedente. Questo dato prosegue la traiettoria positiva registrata nella prima parte dell'anno. Su base annuale, l'occupazione ha mostrato un aumento dello 0,6% nell'area dell'euro.

A riprova della crescente domanda di lavoro, anche le ore lavorate sono salite. Hanno registrato un incremento dello 0,4% sia nell'area dell'euro che nell'UE rispetto al trimestre precedente.

La crescita occupazionale più intensa si è concentrata in alcuni Stati membri: Croazia (+1,6%); Portogallo (+0,9%) e Spagna (+0,7%).

Nondimeno, anche in questo caso, alcune economie hanno mostrato segni di cedimento. I cali più significativi dell'occupazione sono stati registrati in Romania (-1,2%), Austria e Finlandia (entrambi -0,3%). La forza lavoro del continente, quindi, pur crescendo nel complesso, mostra differenze regionali che meritano attenzione da parte dei decisori politici e delle imprese.



