Istat: vendite al dettaglio Italia a ottobre 2025 in crescita su mese e su anno



A ottobre 2025 le vendite al dettaglio Italia ottobre 2025 hanno registrato un incremento congiunturale dello +0,5% in valore. La dinamica è stata positiva anche sul fronte dei volumi, cresciuti dello +0,4%. Questo dimostra che il consumatore ha ritrovato una maggiore propensione all'acquisto. L'aumento ha riguardato entrambi i comparti principali:

- i beni alimentari, che segnano un +0,5% in valore e un +0,7% in volume;

- i beni non alimentari, con una crescita dello +0,4% sia in valore sia in volume.

Nonostante il buon risultato del mese singolo, è fondamentale mantenere la prospettiva trimestrale. Nel periodo tra agosto e ottobre 2025, le vendite al dettaglio complessive sono risultate stazionarie in valore. Però i volumi hanno subìto una leggera diminuzione pari allo -0,3%. Questa cautela è più visibile nei beni alimentari, dove a fronte di un lieve aumento in valore (+0,2%), il volume è calato significativamente dello -0,6%. Il settore non alimentare ha mantenuto stabilità in valore, ma anch’esso è risultato in flessione dello -0,2% in volume nel trimestre.



Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente chiarisce la situazione dei prezzi.

Su base tendenziale, le vendite totali di ottobre 2025 sono aumentate dell'1,3% in valore. Ciononostante, i volumi sono rimasti invariati rispetto all'anno prima. Un analogo andamento si riscontra nell'alimentare, cresciuto del +2,3% in valore, e nel non alimentare, che segna un +0,5% in valore. Entrambi i settori hanno mantenuto volumi stazionari. Osservando i gruppi di prodotti non alimentari, si notano dinamiche molto diverse. Alcuni segmenti hanno dimostrato grande resilienza, mentre altri continuano a perdere terreno. La categoria che ha ottenuto il maggiore successo è stata quella legata alla cura della persona. I dati più significativi tra i beni non alimentari sono: Prodotti di profumeria, cura della persona (+4,2%); Elettrodomestici, radio, TV e registratori (-2,2%). Questa polarizzazione evidenzia una spesa orientata verso il benessere personale, mentre gli acquisti di tecnologia e beni durevoli di elettronica sono in difficoltà. L’analisi dei canali distributivi è cruciale per comprendere le dinamiche strutturali del mercato italiano.



La tendenza a favorire i grandi operatori e le piattaforme digitali è inarrestabile. Rispetto a ottobre 2024, il valore delle vendite ha registrato incrementi in quasi tutti i formati. L'unica nota negativa riguarda le imprese operanti su piccole superfici, che hanno segnato una flessione dello -0,5%. La grande distribuzione Italia ha consolidato la sua posizione di forza, aumentando le vendite del +2,7%. Anche le vendite al di fuori dei negozi sono cresciute, segnando un +1,1%. Il protagonista assoluto della crescita rimane però il digitale. La crescita vendite eCommerce B2B e B2C continua a superare tutti gli altri canali, registrando un balzo del +4,6%. Questi dati ribadiscono l'importanza strategica di investire nella trasformazione digitale per rimanere competitivi sul mercato. Le aziende che riescono a ottimizzare la propria presenza online e la logistica connessa all'eCommerce stanno infatti dominando la ripresa.