Il verdetto sul taglio tassi FED: perché l'87% di Wall Street teme un annuncio segreto di Jerome Powell



L'incertezza regna sovrana sui dati economici che i funzionari della FED usano per guidare la politica monetaria USA. L'atteso report mensile sui payrolls

- (lavoratori salariati) arriverà con un ritardo significativo, non prima di metà dicembre, a causa del lungo shutdown

- governativo. Però, almeno un dato cruciale relativo al mandato di controllo dell'inflazione arriverà in ritardo oggi, ovvero il deflatore della spesa per consumi personali (PCE). Questa è una delle statistiche sui prezzi preferite dalla FED per monitorare il suo pilastro cruciale, sebbene il dato sia riferito a settembre. Nonostante le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione siano scese ai minimi da tre anni, gli economisti indicano che questi numeri sono probabilmente distorti dall'effetto della festa del Ringraziamento. È un quadro economico confuso che spinge verso l'allentamento.

Questo scenario di atteso allentamento monetario sta già manifestando i suoi effetti sui mercati internazionali, specialmente tra gli operatori B2B che pianificano i flussi di cassa in dollari.



Il dollaro USA si trova in sofferenza, attestandosi vicino ai minimi di cinque settimane, mentre i mercati azionari globali godono di una spinta propulsiva. L'impatto rialzo tassi degli scorsi mesi sembra attenuarsi, alimentando le speranze degli investitori. Oltre la quasi scontata riduzione dei tassi questo mese, gli operatori cercano indizi cruciali sulle mosse future. Il vero centro d'interesse è la prospettiva di ulteriori riduzioni l'anno prossimo e quali saranno le strategie d'investimento 2024 che ne deriveranno.

La conferenza stampa di Jerome Powell, in programma dopo la riunione, sarà osservata al microscopio. Ogni parola del Presidente della FED fornirà indicazioni vitali sull'orientamento della politica monetaria USA a lungo termine. Ma l'orizzonte dei tassi non è definito solo dalle dichiarazioni ufficiali. Un elemento di forte incertezza politica ha fatto capolino questa settimana, influenzando le aspettative. Il presidente Donald Trump ha infatti indicato Kevin Hassett, suo consigliere economico della Casa Bianca, come possibile successore di Powell alla presidenza della FED, quando il mandato di quest'ultimo terminerà a maggio.





Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, gli investitori obbligazionari hanno espresso serie preoccupazioni al Dipartimento del Tesoro in merito alla potenziale nomina di Hassett. I timori si concentrano sull'ipotesi che Hassett possa optare per un taglio aggressivo e immediato dei tassi, una mossa che si allineerebbe perfettamente con la preferenza di Trump per una politica monetaria USA molto più accomodante. I funzionari della FED, nel frattempo, sono in un periodo di blackout

- prima dell'incontro cruciale. Nondimeno, il mercato deve rimanere vigile, perché le dichiarazioni non ufficiali, in particolare i post sui social media

- di Trump, possono spostare gli equilibri con estrema rapidità. L'attenzione resta altissima sulla prossima mossa della FED e sul suo potenziale impatto rialzo tassi nel futuro prossimo, in un contesto dove la chiarezza sulla politica monetaria USA è più che mai necessaria per le imprese.



