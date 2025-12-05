Il FTSE MIB cede in chiusura: ecco quali azioni bancarie italiane hanno trascinato in basso Piazza Affari



Queste pressioni hanno influenzato negativamente il sentiment generale. Tra le azioni bancarie italiane più colpite, Mediobanca ha registrato la performance peggiore, scendendo dell'1,8%. Questo brusco calo è arrivato dopo la decisione di Barclays di tagliare il rating del titolo a "underweight" e di ridurre il prezzo obiettivo a 17,50 euro. Anche UniCredit ha ceduto l'1,0%, pur avendo ricevuto la conferma del rating BBB+ da parte di Fitch, che ciononostante ha mantenuto un outlook negativo. I problemi legali continuano a pesare su Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), che ha chiuso in flessione dello 0,6% mentre si trova ancora al centro delle attenzioni per le questioni relative all'acquisizione di Mediobanca. Pure colossi come Intesa Sanpaolo e Generali hanno registrato ribassi marginali, partecipando alla debolezza diffusa del settore.

Non solo le banche hanno faticato, ma anche il settore energetico ha contribuito al freno dell'indice.



La compagnia petrolifera Eni ha perso l'1,5% dopo che JPMorgan ha declassato l'azione, modificando la sua raccomandazione da "overweight" a "underweight". Questa notizia ha dato un ulteriore segnale di cautela agli investitori. Comunque, il panorama sui mercati finanziari Milano non è stato interamente negativo. L'analisi dell'andamento settoriale Piazza Affari evidenzia che alcuni titoli industriali e tecnologici hanno brillato, compensando in parte le perdite del comparto finanziario. Questo contrasto mostra che la divergenza settoriale rimane una caratteristica dominante del listino milanese. I rialzi più consistenti, infatti, sono stati guidati dai titoli favoriti dalle revisioni positive dei broker:

- Stellantis è balzata in avanti del 2,3%, beneficiando di un precedente upgrade di UBS;

- STMicroelectronics ha guadagnato un solido 1,6%;

- Ferrari ha aggiunto lo 0,6% al suo valore. La forte spinta su questi titoli ha impedito che l'indice FTSE MIB scivolasse più in profondità.



La performance degli industriali e dei produttori di semiconduttori suggerisce che gli investitori stanno privilegiando aziende con chiari catalizzatori di crescita e prospettive di innovazione, mentre le azioni bancarie italiane risentono di incertezze normative e di una maggiore sensibilità ai cicli economici e ai giudizi di credito.