Tendenze colore per la casa: guida alle tonalità 2025 (mocha mousse Pantone dell'anno)





Pantone ha annunciato il suo colore dell'anno 2025: "mocha mousse". Scopriamo le nuove tendenze colore per gli interni, dalle tonalità calde e avvolgenti ai toni più audaci e vibranti.

L'influenza delle tendenze colore

Scegliere il colore giusto per una stanza è una decisione importante, un impegno che dura anni. Le tendenze colore influenzano sempre più le nostre scelte, spingendoci verso tonalità più audaci, scure e intense. Bonnie Pierre-Davis, esperta di interni di WGSN, nota una crescente attenzione per i toni scuri, come il blu e il viola, apprezzati per le loro proprietà rilassanti.

Anche Carinna Parraman, docente di design e colore all'Università del West of England, conferma l'influenza della cultura sulle tendenze colore.

Pantone e il "mocha mousse"

Pantone ha scelto "mocha mousse", un marrone beige morbido, come colore del 2025. La scelta, ispirata da cinema, moda, design e tendenze socio-economiche, secondo Laurie Pressman di Pantone Color Institute, riflette il desiderio di comfort e calore. Questa tendenza verso beige, marroni e colori caldi come il cioccolato, trova conferma anche nelle parole di Philippa Stockley, autrice di libri sul restauro e la decorazione.

Nove tendenze colore da considerare

"Mocha mousse" evoca il caffè o la cioccolata calda, trasmettendo un senso di appagamento. Questo colore neutro si abbina a materiali morbidi come velluto e suede. Le diverse tonalità di verde, come "hopper", "citrine" e un verde bottiglia, creano un effetto immersivo.

Fiona de Lys li ha scelti per la sua sala da pranzo, ispirandosi ai colori della Liguria. I gialli caldi, come "middle buff" e "yellow pink" di Little Greene, creano un'atmosfera vibrante. Stockley ipotizza l'influenza dei dipinti di Van Gogh. L'ultramarino, "plimsoll" di Paper and Paint Library, dona personalità agli spazi piccoli, come dimostra il progetto di Rachel Chudley a Bloomsbury. Scegliere il colore giusto può trasformare l'atmosfera di una stanza. Sperimentare con i tester è fondamentale, considerando l'effetto della luce.