Podcast in italia: boom di ascolti e l'ascesa del video





Il mercato dei podcast in Italia è in piena espansione, con un aumento degli ascoltatori del 40% rispetto al 2023. Quasi un utente su tre ascolta regolarmente podcast su Spotify, seguendo un trend globale di crescita. Questo dato emerge da "The Podcast Era - Free 2 Create", l'evento organizzato da Spotify a Milano.

Generi e formati in crescita

I generi che hanno trainato questa crescita sono Business & Tecnologia, Sport e True Crime. Quest'ultimo si conferma tra i più amati dagli italiani, con "Elisa True Crime" e "Indagini" in testa alle classifiche.

Il formato videopodcast è quello che sta registrando la maggiore crescita, con un aumento dell'80% degli utenti che lo hanno fruito nell'ultimo anno e un incremento del 60% nella media mensile. Anche la pubblicazione di videopodcast da parte dei creator su Spotify è aumentata dell'80%. A livello globale, il consumo di videopodcast è cresciuto di quasi il 50%, trainato dalla Generazione Z con un aumento di oltre il 130%.

Spotify punta sui creator

Eduardo Alonso, Head of Podcast for Southern and Eastern Europe di Spotify, ha sottolineato il momento d'oro per il podcasting e l'impegno di Spotify nell'investire sui creator. L'azienda si concentra su tre direttrici di crescita: il videopodcasting (tra cui il Late Tech Show), la relazione tra creator e utenti e la monetizzazione per i creator attraverso strumenti semplici e intuitivi.

Per questo, Spotify ha lanciato "Spotify for Creators", evoluzione di "Spotify for Podcasters", che offre analisi approfondite, nuove opzioni di monetizzazione, strumenti di personalizzazione, modalità di interazione tra creator e ascoltatori e maggiori possibilità di visibilità sulla piattaforma, anche tramite clip video. Insomma, un ecosistema in fermento che, vedremo, promette di regalare sorprese nei prossimi anni.

L'evento "The Podcast Era - Free 2 Create" ha riunito podcaster, media, creator, partner e inserzionisti per analizzare l'evoluzione del podcasting, gli strumenti, le tendenze e le opportunità del settore.