OPEC+ rinvia l'aumento della produzione di petrolio





L'OPEC+ ha deciso di posticipare l'aumento della produzione di petrolio di tre mesi, a partire da aprile 2025, e di estendere la riduzione dei tagli fino alla fine del 2026. La decisione è stata presa a causa della debole domanda e della crescente produzione al di fuori del gruppo.

Le ragioni del rinvio

L'OPEC+, che comprende l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e alleati come la Russia, aveva inizialmente pianificato di iniziare a ridurre i tagli alla produzione a partire da ottobre 2024. Il rallentamento della domanda globale e l'aumento della produzione in altri Paesi hanno però costretto il gruppo a rimandare i piani in diverse occasioni.

Nonostante i tagli all'offerta decisi dall'OPEC+, il prezzo del petrolio Brent è rimasto per lo più in un range tra i 70 e gli 80 dollari al barile quest'anno. Giovedì il Brent è stato scambiato a circa 72 dollari al barile, dopo aver toccato un minimo del 2024 sotto i 69 dollari a settembre. Bjarne Schieldrop, analista capo delle materie prime presso SEB, ha commentato che il mercato si concentrerà ora sulle azioni del neo-eletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le sue possibili decisioni, come l'imposizione di nuove sanzioni all'Iran, dazi sulla Cina e la promessa di porre fine alla guerra in Ucraina, potrebbero influenzare significativamente il mercato petrolifero. Amrita Sen di Energy Aspects, pur considerando la decisione dell'OPEC+ rialzista in quanto elimina gran parte dell'eccesso di offerta per il prossimo anno, sottolinea il pessimismo del mercato, che crede che Trump voglia prezzi del petrolio bassi.

La riduzione graduale dei tagli di 2,2 milioni inizierà ad aprile 2025, con aumenti mensili di 138.000 barili al giorno. Questo processo durerà 18 mesi, fino a settembre 2026. Il gruppo aveva precedentemente pianificato di ridurre il taglio di 2,2 milioni in 12 mesi, con aumenti mensili di 180.000 barili al giorno. Infine, l'OPEC+ ha anche concordato di consentire agli Emirati Arabi Uniti di aumentare gradualmente la produzione di 300.000 barili al giorno da aprile alla fine di settembre 2026. Il piano precedente prevedeva che l'aumento iniziasse a gennaio 2025.