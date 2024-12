Investimenti Italgas in Grecia: un miliardo per la transizione energetica





Italgas investirà un miliardo di euro in Grecia entro il 2030. La controllata greca Enaon guiderà la trasformazione del sistema energetico del paese, puntando su digitalizzazione, gas rinnovabili e ampliamento della rete.

Un piano strategico per la Grecia

Italgas, attraverso la sua controllata Enaon, ha presentato un ambizioso piano strategico per la Grecia. Con un investimento complessivo di un miliardo di euro, il piano si estenderà fino al 2030 e si articolerà in quattro aree chiave: espansione della rete del gas, digitalizzazione, sviluppo dei gas rinnovabili e ammodernamento delle infrastrutture esistenti.

L'obiettivo è supportare la Grecia nel suo percorso di transizione ecologica, riducendo la dipendenza da combustibili fossili come carbone e lignite. L'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, ha sottolineato l'importanza di questo investimento per lo sviluppo del paese, evidenziando come l'esperienza e il know-how di Italgas contribuiranno ad accelerare l'adozione di tecnologie innovative in Grecia.

Espansione della rete e digitalizzazione

Enaon investirà 650 milioni di euro per estendere la rete del gas a oltre 3.000 chilometri, portando il servizio a 18 nuove città, tra cui Patra, Ioannina e Kastoria. Questo permetterà di aumentare il numero di clienti serviti da 615.000 a 920.000 entro il 2030. Verranno inoltre realizzati nove depositi di GNL per servire aree remote non collegate alle principali infrastrutture di trasporto del gas.

È inoltre in corso una valutazione della rete esistente per verificarne l'idoneità al trasporto di idrogeno e pianificare gli interventi necessari per l'adattamento dell'infrastruttura. Per affrontare queste sfide, Italgas e Enaon puntano sulla formazione del personale e sull'attrazione di nuovi talenti, promuovendo una cultura aziendale basata sulla diversità, le pari opportunità e l'inclusione.