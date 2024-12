Intelligenza artificiale: oltre l'efficienza per i brand





Questo articolo esplora come i brand possono utilizzare l'intelligenza artificiale generativa non solo per migliorare l'efficienza, ma anche per rafforzare il legame con i clienti.

Oltre l'efficienza operativa

L'intelligenza artificiale (AI) generativa sta trasformando il modo in cui le aziende operano. Molte si concentrano sull'utilizzo dell'AI per ridurre i costi e ottimizzare i processi. Hotwire e House of Beautiful Business, nel loro report "Intelligenza Artificiale: oltre l’efficienza", invitano però a un approccio più ambizioso. L'AI generativa, infatti, può essere uno strumento potente per costruire un legame più profondo con i clienti e creare un vero valore per il brand.

Non si tratta solo di automazione, ma di creare esperienze significative.

Un framework per l'integrazione dell'AI

Il report propone un framework basato su quattro valori chiave: autonomia, riconoscimento, impatto e intimità. L'autonomia significa dare ai clienti maggiore controllo sulle proprie scelte. Il riconoscimento implica far sentire i clienti ascoltati e apprezzati. L'impatto si riferisce alla capacità dei brand di supportare iniziative che migliorino la vita dei clienti. Infine, l'intimità riguarda la costruzione di relazioni più autentiche e profonde, che vadano oltre la semplice personalizzazione. Questo framework aiuta i professionisti del marketing e della comunicazione a valutare la propria strategia di AI e a integrarla efficacemente nel proprio business. Come afferma Beatrice Agostinacchio, Managing Director di Hotwire per l'Italia e la Spagna, "l'AI generativa è più di un mezzo per migliorare le operation".

Valore aggiunto e impatto sociale

Hotwire prosegue la sua ricerca sull'intelligenza artificiale, aiutando i brand a comprendere e sfruttare le opportunità offerte da questa tecnologia in continua evoluzione. Il report "Intelligenza Artificiale: oltre l’efficienza" si basa su precedenti ricerche, come "La narrazione di marca nell’era dell’AI", e incoraggia i brand a utilizzare l'AI non solo per ottimizzare i processi, ma anche per creare valore, connessioni significative e un impatto sociale positivo. Si tratta, in sostanza, di passare da una visione dell'AI centrata sull'efficienza a una focalizzata sul valore e sull'impatto positivo per i clienti.