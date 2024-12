Esodo dalla borsa di Londra: un mercato in declino





La borsa di Londra si sta contraendo al ritmo più veloce degli ultimi dieci anni, con un esodo massiccio di aziende che scelgono di quotarsi altrove. Cosa sta succedendo e quali sono le possibili soluzioni?

Il declino della borsa valori

Il declino della borsa di Londra è un fenomeno in atto da tempo, ma negli ultimi anni il ritmo delle uscite ha accelerato notevolmente. Circa 45 aziende hanno lasciato la borsa finora quest'anno, il numero più alto dal 2010, principalmente a causa di fusioni e acquisizioni. Tra le aziende che hanno abbandonato la City figurano nomi importanti come Just Eat, TUI e Flutter (proprietaria di Paddy Power e Betfair).

Si vocifera che anche colossi come Shell e Unilever potrebbero seguirne l'esempio. A peggiorare la situazione, il numero di nuove quotazioni è in calo: solo 23 lo scorso anno, contro un picco di 136 nel 2014. Anche gli investitori britannici stanno riducendo drasticamente i propri investimenti nella borsa di Londra. La percentuale di fondi pensione investiti nel mercato azionario nazionale è scesa da oltre il 40% di trent'anni fa al 4% attuale, ben al di sotto della media degli altri paesi.

Le cause dell'esodo

Diverse sono le cause che spingono le aziende a lasciare la borsa di Londra. Le acquisizioni da parte di società di private equity e di aziende straniere sono tra i principali fattori. Molte aziende, però, cercano semplicemente valutazioni più elevate, un bacino di investitori più ampio e la vicinanza a mercati strategici. Gli Stati Uniti, e in particolare la borsa di New York, rappresentano una destinazione attraente.

